Muž prišiel do nemocnice so silnými bolesťami brucha: Lekári zostali v šoku, keď zistili, čo mal v žalúdku!

INDIA - Tridsaťštyriročný muž z Indie prišiel do nemocnice Sawai Mansingh v Džajpure so silnými bolesťami brucha a problémami s trávením. Keď mu lekári urobili röntgenové vyšetrenie, zostali v šoku.
Tridsaťštyriročný muž, ktorého doviezli do nemocnice jeho znepokojení príbuzní, trpel silnými bolesťami žalúdka a mal problém prijímať jedlo a tekutiny. Lekárov šokovali výsledky vyšetrení, pretože v jeho pažeráku boli uviaznuté hodinky a v hrubom čreve mal kovové úlomky, matice a skrutky. Portál Need To Know uviedol, že na röntgenových snímkach bola aj bizarná zbierka kovových predmetov natlačených v žalúdku.
Lekári sa najskôr pokúsili predmety odstrániť endoskopicky. Nakoniec však museli pristúpiť k trojhodinovej operácii a všetky predmety postupne vyberali von. Všetko, vrátane hodiniek, sa im podarilo odstrániť cez malý rez na bruchu. Operačný zákrok je zdokumentovaný aj vo videu. Našťastie, po tejto na žalúdok náročnej operácii, je pacientov stav stabilizovaný.