GIGANTICKÁ nafukovacia panna vyvolala chaos v belgickej dedine: Motoristi z nej nevedeli spustiť oči, KOLAPS dopravy?

Obrovská nafukovacia panna vyvolala chaos v belgickej dedine.
Obrovská nafukovacia panna vyvolala chaos v belgickej dedine. (Zdroj: Facebook/Lingerie Ohlala)
LENDELEDE - V belgickej dedine Lendelede sa objavila gigantická nafukovacia panna v provokatívnej póze, ktorá okamžite upútala pozornosť motoristov. Spomínanú atrakciu, menom Mona, tam dočasne umiestnila miestna predajňa spodnej bielizne pri príležitosti 35. výročia svojho vzniku.

Mona sa objavila na trávniku pri hlavnej ceste v piatok, pričom jej prítomnosť bola len dočasná. „Dodali nám ju z Holandska a zostane pred naším obchodom až do sobotného večera,“ vysvetlili manažéri predajne Lot Decock a Michael Croes podľa serveru 7sur7.

Rozmery panny prekvapili aj manažérov predajne

Podľa ich slov všetci očakávali, že panna bude veľká, no až také rozmery ich prekvapili. „Museli sme privolať niekoľko vysokozdvižných plošín, aby sme tento kolos mohli nainštalovať,“ dodali. Okamžite po umiestnení začali prichádzať správy od zákazníkov a motoristov. Niektorí chválili kreatívnu kampaň a označili Monu za „krásnu“ a „skvelú reklamu“, iní ju prirovnali k horkovzdušnému balónu. Samozrejme, našli sa aj ľudia, ktorých výstava pohoršila.

 

Zeg hallo tegen Mona 💕 We hebben haar uitgenodigd om samen met ons onze 35e verjaardag te vieren! 🥂 Waarom Mona? Omdat...

Posted by Lingerie Ohlala on Friday, October 10, 2025

Manažéri predajne vysvetlili zámer: „Spojujeme odvahu s luxusom. Slavíme 35. výročie, ale v srdci zostávame mladí. Chceme, aby ženy cítili, že spodné prádlo nie je len kus oblečenia, ale zdroj sily a potešenia.“

