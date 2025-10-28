Len 13-ročný chlapec riskoval pre lásku z internetu ŽIVOT: Vydal sa za ňou na bicykli... problém nastal na diaľnici

VARŠAVA - Poľskí policajti v Mazovskom vojvodstve v piatok popoludní zastavili trinásťročného chlapca na bicykli na rýchlostnej ceste S7 z Varšavy na sever. Bol premrznutý a premočený a šiel na stretnutie s dievčaťom, ktoré spoznal cez internet. Informuje o tom varšavský spravodajca agentúry PAP.
Chlapec najprv cestoval z Varšavy do Czosnowa autobusom spolu s bicyklom, potom pokračoval po vedľajších cestách a napokon priamo po diaľnici S7. Policajná hliadka ho zadržala po približne 30 kilometroch cesty.
Nemal pri sebe doklady
Podľa polície uviedol, že má šestnásť rokov a je na tréningovej jazde. Neskôr sa priznal, že chcel navštíviť dievča z internetu, u ktorého plánoval prenocovať, hoci nepoznal ani jej priezvisko. Internetová známosť si ho po zadržaní v čete zablokovala. Chlapec nemal pri sebe doklady, len mestskú dopravnú kartu. Na bicykli chýbali svetlá, zvonček či reflexné prvky. Po zadržaní si preňho prišla matka, ktorá o jeho úteku nevedela.