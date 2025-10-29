Objav, ktorý mení dejiny: Archeológovia potvrdili pravdivosť Biblie! Ktorá časť je naozaj skutočná?

IZRAEL – Archeológovia oznámili významný objav, ktorý vrhá nové svetlo na biblické časy a život starovekých Kanaáncov. Neďaleko mesta Kiryat Gat, približne 65 kilometrov južne od Tel Avivu, sa podarilo odkryť dielňu na výrobu kamenných čepelí starú viac ako päťtisíc rokov.
Podľa vyhlásenia Izraelského úradu pre pamiatky (IAA) ide o jedno z najvýznamnejších archeologických nálezísk posledných rokov. Dielňa sa nachádza v oblasti Nahal Qomem a podľa odborníkov patrila Kanaáncom – národu, ktorý je v Biblii opisovaný ako pôvodní obyvatelia tejto zeme ešte pred príchodom Izraelitov.
Nielen zbrane, ale aj pracovné pomôcky
„Najpôsobivejším nálezom sú obrovské pazúry z pazúrika, z ktorých sa vyrábali mimoriadne ostré a rovnomerne tvarované čepele,“ uviedli zástupcovia IAA. Tieto nástroje slúžili nielen ako zbrane, ale aj ako pracovné pomôcky – od nožov na rezanie po kosáky používané pri žatve.
V lokalite sa našli stovky podzemných jám a veľké kamenné bloky, ktoré slúžili ako pracovné plochy na opracovanie materiálu. Archeológovia objavili aj množstvo dlhých kremenných čepelí a zvyškov surovín, z ktorých vznikali, informuje na svojom portáli indy100. Vybrané artefakty budú čoskoro vystavené v Národnom archeologickom centre The Jay and Jeanie Schottenstein v Jeruzaleme.
Kanaánci boli technologicky vyspelejší, než sa doteraz predpokladalo
Podľa výskumníkov nálezy zodpovedajú obdobiu raného bronzového veku, teda ére, ktorá sa v Biblii spája s Abrahámom. „Tento objav naznačuje, že spoločnosť už v tom čase mala vyspelú sociálnu aj ekonomickú štruktúru,“ uviedli vedci Dr. Martin David Pasternak, Shira Lifshitz a Dr. Nathan Ben-Ari. Hoci podobné dielne boli v minulosti objavené aj v severných oblastiach Izraela, len máloktorá z nich preukazuje taký systematický spôsob výroby. Tento objav preto potvrdzuje, že Kanaánci boli technologicky vyspelejší, než sa doteraz predpokladalo.