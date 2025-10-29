Streda29. október 2025, meniny má Klára, Kiara, zajtra Šimon, Simon, Simona

Objav, ktorý mení dejiny: Archeológovia potvrdili pravdivosť Biblie! Ktorá časť je naozaj skutočná?

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

IZRAEL – Archeológovia oznámili významný objav, ktorý vrhá nové svetlo na biblické časy a život starovekých Kanaáncov. Neďaleko mesta Kiryat Gat, približne 65 kilometrov južne od Tel Avivu, sa podarilo odkryť dielňu na výrobu kamenných čepelí starú viac ako päťtisíc rokov.

Podľa vyhlásenia Izraelského úradu pre pamiatky (IAA) ide o jedno z najvýznamnejších archeologických nálezísk posledných rokov. Dielňa sa nachádza v oblasti Nahal Qomem a podľa odborníkov patrila Kanaáncom – národu, ktorý je v Biblii opisovaný ako pôvodní obyvatelia tejto zeme ešte pred príchodom Izraelitov.

Objavili bájnu Noemovu archu? Tisícročná záhada sa možno vyriešila: Vedci objavili podozrivú štruktúru na hore Ararat! Prečítajte si tiež

Objavili bájnu Noemovu archu? Tisícročná záhada sa možno vyriešila: Vedci objavili podozrivú štruktúru na hore Ararat!

Nielen zbrane, ale aj pracovné pomôcky

„Najpôsobivejším nálezom sú obrovské pazúry z pazúrika, z ktorých sa vyrábali mimoriadne ostré a rovnomerne tvarované čepele,“ uviedli zástupcovia IAA. Tieto nástroje slúžili nielen ako zbrane, ale aj ako pracovné pomôcky – od nožov na rezanie po kosáky používané pri žatve.

Nový výskum prepisuje históriu ľudstva: Je legendárny príbeh o biblickej dvojici skutočný? Vedci poznajú odpovede! Prečítajte si tiež

Nový výskum prepisuje históriu ľudstva: Je legendárny príbeh o biblickej dvojici skutočný? Vedci poznajú odpovede!

V lokalite sa našli stovky podzemných jám a veľké kamenné bloky, ktoré slúžili ako pracovné plochy na opracovanie materiálu. Archeológovia objavili aj množstvo dlhých kremenných čepelí a zvyškov surovín, z ktorých vznikali, informuje na svojom portáli indy100. Vybrané artefakty budú čoskoro vystavené v Národnom archeologickom centre The Jay and Jeanie Schottenstein v Jeruzaleme.

Kanaánci boli technologicky vyspelejší, než sa doteraz predpokladalo

Podľa výskumníkov nálezy zodpovedajú obdobiu raného bronzového veku, teda ére, ktorá sa v Biblii spája s Abrahámom. „Tento objav naznačuje, že spoločnosť už v tom čase mala vyspelú sociálnu aj ekonomickú štruktúru,“ uviedli vedci Dr. Martin David Pasternak, Shira Lifshitz a Dr. Nathan Ben-Ari. Hoci podobné dielne boli v minulosti objavené aj v severných oblastiach Izraela, len máloktorá z nich preukazuje taký systematický spôsob výroby. Tento objav preto potvrdzuje, že Kanaánci boli technologicky vyspelejší, než sa doteraz predpokladalo.

Viac o téme: ArcheológoviaObjavIzraelBibliaKanaánci
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Chlieb, ktorý pomáha schudnúť?
Chlieb, ktorý pomáha schudnúť? Vedci potvrdili, že tento druh robí s telom DIVY: TOTO dokáže urobiť s vaším telom!
Zaujímavosti
Obrovská nafukovacia panna vyvolala
GIGANTICKÁ nafukovacia panna vyvolala chaos v belgickej dedine: Motoristi z nej nevedeli spustiť oči, KOLAPS dopravy?
Zaujímavosti
Žena nevie pochopiť pravidlá
Žena nevie pochopiť pravidlá katolíckej cirkvi: Aj TOTO je hriech?! Dilema... ako žiť manželský život podľa cirkvi?
Zaujímavosti
Sen mnohých žien sa
Sen mnohých žien sa pre ňu stal nočnou morou: NEUSTÁLE orgazmy jej zničili život! Dokonca musela vynechať pohreb matky
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kapitán basketbalistov Patrioti Levice Boris Bojanovský po tesnej prehre s AEK Atény
Kapitán basketbalistov Patrioti Levice Boris Bojanovský po tesnej prehre s AEK Atény
Zoznam TV
Tréner basketbalistov Patrioti Levice Michal Madzin po smolnej domácej prehre v Lige majstrov
Tréner basketbalistov Patrioti Levice Michal Madzin po smolnej domácej prehre v Lige majstrov
Zoznam TV
Slovenské futbalistky Martina Šurnovská a Michaela Martišková po prehre s Maďarskom
Slovenské futbalistky Martina Šurnovská a Michaela Martišková po prehre s Maďarskom
Zoznam TV

Domáce správy

Ilustračné foto
Chrípková sezóna VRCHOLÍ: Zatvorené školy, zákaz návštev... Stovky prípadov covidu, šarapatí v domovoch dôchodcov!
Domáce
Časť Téryho chaty je
Časť Téryho chaty je preč! V KST rastie napätie, najväčší oddiel žiada odvolanie vedenia
Domáce
Predseda Národnej rady SR
Raši vyzýva: Žime tak, aby sme boli hodní dedičstva 28. októbra 1918
Domáce
Voľno pre zamestnancov Úradu Žilinského samosprávneho kraja na 17. november: Symbolický prejav úcty k slobode a demokracii
Voľno pre zamestnancov Úradu Žilinského samosprávneho kraja na 17. november: Symbolický prejav úcty k slobode a demokracii
Regióny

Zahraničné

Panika v Kremli: Tajná
Panika v Kremli: Tajná služba sa bojí zvrhnutia Putina! TOTO sú podľa nej vinníci
Zahraničné
Influencerka bola aj úspešnou
Záhadná smrť krásnej influencerky a političky: Fanúšikovia sú v šoku! Mesto vyhlásilo smútok
Zahraničné
Ľudia si obzerajú miesto
Libanonský prezident Awn vyzval na ukončenie izraelských útokov
Zahraničné
Ilustračné foto
Lídri kamerunskej opozície odmietli výsledky prezidentských volieb
Zahraničné

Prominenti

FOTO Premiéra filmu Nepela. Na
Najprv FEJKOVÝ románik s Tomečkom a teraz... Bývalá markizáčka ukázala NOVÉHO frajera!
Domáci prominenti
Andrej Bagar
Známy herec kedysi skončil vo väzení: Dnes jeho meno pozná celé Slovensko!
Osobnosti
Scenárista a režisér Dodo
Je koniec: Vo veku 67 rokov navždy odišiel uznávaný slovenský scenárista a režisér
Domáci prominenti
Isaac Hempstead-Wright
Z hviezdy Hier o tróny je ŽENÁČ: Spoznali by ste ho ešte?!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Objav, ktorý mení dejiny:
Objav, ktorý mení dejiny: Archeológovia potvrdili pravdivosť Biblie! Ktorá časť je naozaj skutočná?
Zaujímavosti
Sen mnohých žien sa
Sen mnohých žien sa pre ňu stal nočnou morou: NEUSTÁLE orgazmy jej zničili život! Dokonca musela vynechať pohreb matky
Zaujímavosti
Liek na dlhovekosť?
Liek na dlhovekosť? Zvýšte svoj prietok krvi týmito spôsobmi
vysetrenie.sk
Žena nevie pochopiť pravidlá
Žena nevie pochopiť pravidlá katolíckej cirkvi: Aj TOTO je hriech?! Dilema... ako žiť manželský život podľa cirkvi?
Zaujímavosti

Dobré správy

Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce

Ekonomika

Stop ťažkej práci: Slováci sú jednotní, odchod do dôchodku má mať hranicu! (prieskum)
Stop ťažkej práci: Slováci sú jednotní, odchod do dôchodku má mať hranicu! (prieskum)
Koniec percentám? Minister Tomáš zvažuje revolúciu v zvyšovaní dôchodkov!
Koniec percentám? Minister Tomáš zvažuje revolúciu v zvyšovaní dôchodkov!
Dilema prezúvania pneumatík je opäť tu: Toto musíte vedieť, ak nechcete riskovať a prísť o peniaze!
Dilema prezúvania pneumatík je opäť tu: Toto musíte vedieť, ak nechcete riskovať a prísť o peniaze!
Čína spomaľuje, no zároveň pritvrdzuje: Takto upevňuje kontrolu nad vzácnymi zeminami!
Čína spomaľuje, no zároveň pritvrdzuje: Takto upevňuje kontrolu nad vzácnymi zeminami!

Šport

Juraj Slafkovský vs. Shane Wright: Online prenos zo zápasu Seattle Kraken – Montreal Canadiens
Juraj Slafkovský vs. Shane Wright: Online prenos zo zápasu Seattle Kraken – Montreal Canadiens
Juraj Slafkovský
Vždy ja, odchádzam z tímu: Spor Vinícius - Xabi sa vyostril, Brazílčan si musí uvedomiť jednu vec
Vždy ja, odchádzam z tímu: Spor Vinícius - Xabi sa vyostril, Brazílčan si musí uvedomiť jednu vec
La Liga
Šimon Nemec v akcii: Online prenos zo zápasu Colorado Avalanche – New Jersey Devils
Šimon Nemec v akcii: Online prenos zo zápasu Colorado Avalanche – New Jersey Devils
NHL
VIDEO Nečakaná senzácia v Paríži: Alcaraz hneď na úvod šokujúco zlyhal a môže prísť o post lídra
VIDEO Nečakaná senzácia v Paríži: Alcaraz hneď na úvod šokujúco zlyhal a môže prísť o post lídra
ATP

Auto-moto

Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Doprava
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Novinky
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Zaujímavosti
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Premýšľajte ako Elon Musk: Zložité problémy začnite riešiť pomocou tohto princípu!
Premýšľajte ako Elon Musk: Zložité problémy začnite riešiť pomocou tohto princípu!
Motivácia a inšpirácia
Akčné ženy: Rovnosť začína doma, pokračuje v práci a končí tam, kde sa o nej prestane hovoriť
Akčné ženy: Rovnosť začína doma, pokračuje v práci a končí tam, kde sa o nej prestane hovoriť
Kariera.sk TS
Networking 2.0: Ako využiť sociálne siete na profesionálny rast
Networking 2.0: Ako využiť sociálne siete na profesionálny rast
Networking
Ste tehotná a neviete, kedy to oznámiť zamestnávateľovi? Takéto sú vaše práva a povinnosti!
Ste tehotná a neviete, kedy to oznámiť zamestnávateľovi? Takéto sú vaše práva a povinnosti!
Poradňa

Varenie a recepty

Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Hubová omáčka ako z reštaurácie: Toto je recept, ktorý si zapíšete
Hubová omáčka ako z reštaurácie: Toto je recept, ktorý si zapíšete
Výber receptov
Čo dať do slaného závinu: TOP kombinácie, ktoré chutia každému
Čo dať do slaného závinu: TOP kombinácie, ktoré chutia každému
Rady a tipy

Technológie

Znie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkami
Znie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkami
Veda a výskum
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Bezpečnosť
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Xiaomi
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Samsung

Bývanie

Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký perfektný, že z neho škoda odchádzať
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký perfektný, že z neho škoda odchádzať
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie

Pre kutilov

Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zelenina a ovocie
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Nábytok
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Recepty
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo sa silné ženy často zamilujú do emocionálne nestabilnejších mužov? Psychológovia vysvetľujú paradox modernej lásky
Partnerské vzťahy
Prečo sa silné ženy často zamilujú do emocionálne nestabilnejších mužov? Psychológovia vysvetľujú paradox modernej lásky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Panika v Kremli: Tajná
Zahraničné
Panika v Kremli: Tajná služba sa bojí zvrhnutia Putina! TOTO sú podľa nej vinníci
Ilustračné foto
Domáce
Chrípková sezóna VRCHOLÍ: Zatvorené školy, zákaz návštev... Stovky prípadov covidu, šarapatí v domovoch dôchodcov!
Influencerka bola aj úspešnou
Zahraničné
Záhadná smrť krásnej influencerky a političky: Fanúšikovia sú v šoku! Mesto vyhlásilo smútok
Muža napadol trasnženu v
Zahraničné
Dráma v slávnej dovolenkovej destinácii: VIDEO Turista mlátil na ulici transženu! Sám skončil zakrvavený

Ďalšie zo Zoznamu