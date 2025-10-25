Nový zázrak na chudnutie valcuje sociálne siete: Porazí aj slávny liek na chudnutie! Čo na to lekári?

BANGKOK - Sociálne siete opäť hlásia nový „zázrak“ na chudnutie. Tentoraz nejde o drahé tabletky ani o injekcie. Je to naozaj tajomstvo rýchlej straty hmotnosti, alebo len ďalší trend, ktorý môže napáchať viac škody než úžitku?
Na TikToku sa objavil nový trend, ktorý má napodobniť účinky známeho lieku Ozempic – a to len pomocou bežných surovín z kuchyne. „Oat-zempic“, ako ho používatelia nazývajú, je jednoduchý nápoj z ovsených vločiek, vody, škorice a limetky, ktorý má vraj potláčať chuť do jedla a naštartovať chudnutie.
Ošiaľ na sociálnych sieťach
Používatelia zverejňujú svoje výsledky s nadšením, informuje britský denník Daily Mail. Používateľ v komentároch tvrdí, že počas 21 dní schudol 10 libier (takmer 5 kilogramov). Ďalšia používateľka hovorí o úbytku 5 libier za týždeň. Niektorí dokonca pijú tento nápoj namiesto jedla, len s malými snackmi počas dňa.
Podľa lekárov však ide skôr o efekt zníženého kalorického príjmu než o zázračný nápoj. Pediater Alok Patel zo Stanfordu vysvetlil, že „Oat-zempic“ v skutočnosti len pripomína bežnú ovsenú kašu – má veľa vlákniny, ktorá zasýti, ale nejde o žiadnu náhradu lieku Ozempic. Ten totiž funguje úplne iným mechanizmom, priamo v mozgu a tráviacom trakte.
Trend naberá na popularite
Niektorí odborníci ale uznávajú, že ak ľudia vďaka tomuto nápoju raňajkujú zdravšie, môže to byť prínosné. Ovsené vločky totiž znižujú cholesterol a prospievajú srdcu. Dietologička Maya Feller však varuje pred tým, aby sa „Oat-zempic“ stal jediným jedlom dňa. „Telo potrebuje rôzne živiny. Ak ho budete dlhodobo obmedzovať len na tento nápoj, pripravíte sa o dôležité látky a energiu,“ zdôraznila.
Napriek tomu trend naberá na popularite – pod hashtagom #Oatzempic sa na TikToku zhromaždili milióny zhliadnutí a stovky videí s výsledkami. Otázka však zostáva: ide o nový spôsob, ako sa stravovať zdravšie, alebo len o ďalšiu internetovú diétu, ktorá rýchlo vyprchá?