Hrôzostrašný prípad: Chlapec zhltol 100 magnetov, spojili sa mu črevá! Lekári museli zakročiť

WELLINGTON - Trinásťročný Novozélanďan skončil na operačnom stole po tom, čo prehltol vyše sto drobných neodymových magnetov. Tie mu v tele vytvorili smrteľnú pascu – črevá sa pod ich tlakom spojili a začali odumierať
Magnetická reťaz v bruchu
Tínedžera priviezli po štyroch dňoch neznesiteľných bolestí do nemocnice v meste Tauranga na Severnom ostrove. Podľa správy publikovanej v New Zealand Medical Journal sa priznal, že pred týždňom prehltol približne 80 až 100 silných neodymových magnetov, každý s veľkosťou len niekoľkých milimetrov.
Röntgenové snímky odhalili desivý obraz – magnety sa v jeho tráviacom trakte usporiadali do štyroch dlhých reťazcov, ktoré sa v rôznych častiach čriev priťahovali a lepili k sebe. Lekári uviedli, že magnetické sily pritiahli slučky čreva tak tesne, až vznikla nekróza, teda odumretie tkaniva. Poškodené boli štyri úseky tenkého čreva aj slepé črevo.
Chirurgovia museli odumreté časti odstrániť a magnety opatrne vybrať. Po ôsmich dňoch hospitalizácie bol chlapec prepustený do domácej starostlivosti – s varovaním, že podobné prípady môžu zanechať trvalé následky.
Zakázané magnety a rizikové online trhy
Podľa lekárskeho tímu nejde len o nešťastnú náhodu, ale o dôkaz, že internetové trhoviská môžu ohrozovať deti. Predaj neodymových magnetov je na Novom Zélande zakázaný už od roku 2013, no chlapec ich údajne kúpil cez čínsku platformu Temu.
„Tento prípad upozorňuje nielen na nebezpečenstvo prehltnutia magnetov, ale aj na riziká online obchodov, ktoré predávajú nelegálne výrobky,“ napísali autori správy v New Zealand Medical Journal.
Reakcia spoločnosti Temu
Hovorca Temu pre denník The Guardian uviedol, že firma spustila interné vyšetrovanie. „Kontaktovali sme autorov článku, aby sme získali viac informácií. Zatiaľ sa nám nepodarilo potvrdiť, či magnety skutočne pochádzali z našej platformy,“ uviedol. Dodal, že spoločnosť preveruje všetky ponuky, aby boli v súlade s bezpečnostnými predpismi.
Platforma Temu však čelí dlhodobej kritike, že len pomaly reaguje na prítomnosť zakázaných a nebezpečných produktov vo svojom online katalógu.
Možné následky
Hoci chlapec zákrok prežil, lekári varujú, že takéto poškodenia môžu spôsobiť doživotné komplikácie – od opakovaných nepriechodností čriev cez vznik brušnej prietrže až po chronické bolesti.