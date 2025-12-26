AKTUÁLNE Požiar troch kamiónov v Michalovciach: Na mieste zasahujú jednotky z viacerých miest

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
MICHALOVCE - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari troch nákladných vozidiel na Priemyselnej ulici v Michalovciach. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach o tom informuje na sociálnej sieti.
Na mieste zasahujú hasiči z hasičských staníc z Michaloviec, Sobraniec, Trebišova a Košíc. „Na mieste sú prítomné aj dobrovoľné zbory obcí, ktoré pomáhajú pri zvládaní tejto náročnej situácie,“ uvádza KR HaZZ v Košiciach.