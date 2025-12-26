Mimoriadna udalosť vo Vysokých Tatrách: Vlak vyštartoval skôr, katastrofe zabránil výpravca

VYSOKÉ TATRY - Na Tatranskej elektrickej železnici došlo na Prvý sviatok vianočný k mimoriadnej udalosti. Električka vyštartovala skôr, než mala, a takmer sa dostala do konfliktu s ďalším vlakom na trati. Katastrofe sa podarilo zabrániť zásahom výpravcu, nikto sa nezranil.
Na Prvý sviatok vianočný (25. 12.) popoludní musela byť doprava na úseku Veľký Slavkov – Pod lesom prerušená približne na hodinu a pol. Incident sa stal na Tatranskej elektrickej železnici (TEŽ), ktorá spája stanice Poprad-Tatry, Starý Smokovec a Štrbské Pleso.
Podľa informácií tvnoviny.sk jedna z električiek vyštartovala zo stanice skôr, než mala. V krátkom čase mala do stanice vstúpiť ďalšia električka. Vlaky sa na jednej koľaji nestretli len vďaka rýchlemu zásahu výpravcu, ktorý situáciu včas zareagoval.
„Vo štvrtok 25.12.2025 bola od 15:43 do 17:10 hod. prerušená doprava v úseku Veľký Slavkov – Pod lesom z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti, ktorá sa momentálne vyšetruje. Potvrdzujeme, že nedošlo k žiadnej zrážke, ani k zraneniam cestujúcich či personálu,“ uviedla hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková.