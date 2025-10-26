Nová exoplanéta šokuje vedcov: Má všetko, čo potrebujeme pre život! Mimozemšťania môžu byť bližšie, než si myslíme

USA - Vedci odhalili exoplanétu, ktorá je len niečo málo cez 20 svetelných rokov od Zeme, a môže mať podmienky vhodné pre život. Obrovský skalnatý svet v zlatej zóne svojej hviezdy sa stal jedným z najperspektívnejších kandidátov pre hľadanie mimozemského života.
Vedci nedávno objavili exoplanétu GJ 251 c, ktorá je najmenej štyrikrát väčšia ako Zem a pravdepodobne skalnatá. Planéta sa nachádza v tzv. Goldilocks zóne – oblasti okolo hviezdy, kde by mohla existovať tekutá voda na povrchu.
Kymácania neodhaľujú priamo povrchové podmienky planéty
Medzinárodný tím vedcov objavil GJ 251 c po viac než dvadsiatich rokoch sledovania, keď analyzoval malé “kymácania” vzdialených hviezd spôsobené gravitačným vplyvom obiehajúcich planét. Tieto kymácania neodhaľujú priamo povrchové podmienky planéty, ale určujú, či sa nachádza v oblasti vhodnej pre život.
Vedci zatiaľ nevedia, či má GJ 251 c atmosféru, no nové teleskopy by to mohli odhaliť v priebehu nasledujúceho desaťročia, informuje na svojom webe britský denník Daily Mail. Profesor Suvrath Mahadevan z Penn State University uviedol, že ide o jeden z najlepších kandidátov na hľadanie atmosférických znakov života v nasledujúcich piatich až desiatich rokoch.
Signál s periódou 54 dní
Exoplanéty, teda planéty obiehajúce okolo hviezd mimo nášho Slnka, sú malé a vzdialené, takže ich astronomovia nemôžu pozorovať priamo. Miesto toho sa vyhľadávajú podľa gravitačného vplyvu na pohyb hviezdy. GJ 251 c je dostatočne veľká a jej hviezda dosť malá, aby tento efekt moderné teleskopy dokázali zachytiť.
Pri hľadaní použili vedci prístroj Habitable-Zone Planet Finder (HPF), ktorý rozkladá svetlo hviezdy a odhaľuje prítomnosť planét. Vďaka dvom dekádam pozorovaní už vedci poznali planétu GJ 251 b, ktorá obieha hviezdu každých 14 dní. Podrobnejšia analýza však odhalila silnejší signál s periódou 54 dní, čo naznačuje existenciu väčšieho suseda – GJ 251 c.
Vzdialenosť menej ako 20 svetelných rokov
Náročnosť spočíva v oddelení slabého signálu planéty od prirodzenej aktivity hviezdy, no vedci sú presvedčení o jej existencii. Štúdia publikovaná v The Astronomical Journal ju označila za jeden z najlepších kandidátov na život mimo Zeme. Profesor Mahadevan vysvetlil, že planéta sa nachádza vo vhodnej vzdialenosti od svojej hviezdy, aby mohla existovať tekutá voda, ak bude mať vhodné podmienky atmosféry. Navyše, jej vzdialenosť menej ako 20 svetelných rokov umožňuje podrobnejšie štúdium.
Hoci je stále príliš vzdialená na ľudskú návštevu, nové generácie teleskopov umožnia vedcom analyzovať povrch a atmosféru priamo zo Zeme. Simulácie naznačujú, že v horizonte piatich až desiatich rokov by sme mohli odhaliť prvé známky mimozemského života v atmosfére GJ 251 c. Dr. Corey Beard z UC Irvine dodáva, že s technologickým pokrokom a komunitnou podporou by mohla byť táto “Super-Zem” prvým svetom mimo našej slnečnej sústavy, kde odhalíme biologické stopy života.