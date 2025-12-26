Piatok26. december 2025, meniny má Štefan, zajtra Filoména

Americké letiská v kolapse: Zimné búrky na východe USA zrušili vyše TISÍC letov! Tisíce ďalších meškajú

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americké letecké spoločnosti v piatok zrušili alebo odložili tisíce letov pre výstrahy pred silnými zimnými búrkami na východnom pobreží Spojených štátov. Informuje o tom agentúra Reuters odvolávajúca sa na web FlightAware.

Podľa webu FlightAware bolo do 12.30 h washingtonského času (18.30 h SEČ) zrušených celkom 1139 letov a 3808 ich bolo odložených. Americká Národná meteorologická služba (NWS) vydala varovanie pred búrkami, ktoré od piatku do sobotného rána vo viacerých častiach Spojených štátov „spôsobia nebezpečné cestovné podmienky“.

Viaceré letiská v postihnutých oblastiach vrátane newyorského letiska Johna F. Kennedyho (JFK), letiska LaGuardia či letiska v Detroite cestovateľov na sociálnych sieťach varovali pred prípadnými komplikáciami. Najviac letov zrušili spoločnosti JetBlue Airways (225), Delta Air Lines (186), Republic Airways (155), American Airlines (96) a United Airlines (82).

Viac o téme: PočasieLetiskoLietadláBúrkyAerolínieLetyUSA
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Dočkáme sa snehu ešte
Dočkáme sa snehu ešte tento rok? Meteorológovia avizujú poriadnu nádielku! Miestami napadne až 15 centimetrov
Domáce
FOTO EXTRÉMNE počasie v Kalifornii:
EXTRÉMNE počasie v Kalifornii: FOTO Búrky spôsobili obrovské záplavy! Ľudí vyslobodzovali z áut aj domov
Zahraničné
PREDPOVEĎ počasia: Biely Štedrý
PREDPOVEĎ počasia: Biely Štedrý deň len pre vyvolených! Čo nás čaká v najbližších dňoch?
Domáce
FOTO Výstrahy pred hmlou stále
Výstrahy pred hmlou stále trvajú: Jasnejšie počasie môžeme čakať až po utorku
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Michal Sersen po rozlúčke na Slovane: Dnešok považujem za naozaj výnimočný deň
Michal Sersen po rozlúčke na Slovane: Dnešok považujem za naozaj výnimočný deň
Zoznam TV
Rozlúčka s bývalým hokejistom HC Slovan Bratislava Michalom Sersenom
Rozlúčka s bývalým hokejistom HC Slovan Bratislava Michalom Sersenom
Zoznam TV
Štefanská jazda v Soblahove na svätého Štefana patróna koní
Štefanská jazda v Soblahove na svätého Štefana patróna koní
Správy

Domáce správy

AKTUÁLNE Požiar troch kamiónov
AKTUÁLNE Požiar troch kamiónov v Michalovciach: Na mieste zasahujú jednotky z viacerých miest
Domáce
Mimoriadna udalosť vo Vysokých
Mimoriadna udalosť vo Vysokých Tatrách: Vlak vyštartoval skôr, katastrofe zabránil výpravca
Domáce
Vodiči, pozor! Dopravný chaos
Vodiči, pozor! Dopravný chaos na D1 pri Turanoch: Polícia zverejnila VIDEO rozsiahlej kolóny
Domáce
Vráble modernizujú verejné osvetlenie: Nové lampy na štyroch frekventovaných uliciach už v roku 2026
Vráble modernizujú verejné osvetlenie: Nové lampy na štyroch frekventovaných uliciach už v roku 2026
Nitra

Zahraničné

Americké letiská v kolapse:
Americké letiská v kolapse: Zimné búrky na východe USA zrušili vyše TISÍC letov! Tisíce ďalších meškajú
Zahraničné
Tvrdý vianočný odkaz Zemana!
Tvrdý vianočný odkaz Zemana! Babišovej vláde praje profesionalitu: Fialu dáva za odstrašujúci príklad
Zahraničné
Vladimir Putin
Ukrajina sabotuje mier? Radikálne zmeny podľa Ruska ohrozujú mierový plán USA
Zahraničné
Krvavý incident v parížskom
Krvavý incident v parížskom metre! Útočník s bodnou zbraňou zranil tri ženy a ušiel z miesta činu
Zahraničné

Prominenti

Karlos Vémola
ZVRAT vo vyšetrovaní a PRVÉ SLOVÁ Vémolu z basy: Prehovoril o obvinení!
Domáci prominenti
Nicola Roberts
RADOSTNÁ NOVINKA známej speváčky: Tehotenstvo tajila 5 mesiacov!
Zahraniční prominenti
Marie Kysleková
Princezná so zlatou hviezdou: Kruté manželstvo, syn ju zruinoval! Do smrti s ním neprehovorila!
Domáci prominenti
Smutné výročie TRAGÉDIE: TWiiNSky
Smutné výročie TRAGÉDIE: TWiiNSky spomínajú na Petra Fialu (†26)... Vydali pieseň na jeho počesť!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ako vám poloha, v
Ako vám poloha, v ktorej spíte, kazí chrbticu? Päť populárnych štýlov spánku: TENTO je najhorší, okamžite sa ho vzdajte!
Zaujímavosti
Tento čaj na večer
Tento čaj na večer vás skvelo uspí: Zbaví vás bolestí brucha aj chrápania
vysetrenie.sk
ZASPÍTE do dvoch minút!
ZASPÍTE do dvoch minút! ARMÁDNA metóda zaručuje spánok aj v najväčšom strese: Ako sa ju naučiť?
Zaujímavosti
Vyhnite sa sušeniu oblečenia
SKRYTÁ hrozba v zime: Sušíte aj vy oblečenie na radiátore? OKAMŽITE prestaňte! Ničíte si domácnosť aj zdravie
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)
Padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Výherca stojí pred veľkou dilemou! Čo by ste urobili vy?
Padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Výherca stojí pred veľkou dilemou! Čo by ste urobili vy?
10 príbehov o Vianociach, ktoré vám vyrazia dych: Prečo jedia Japonci v KFC a ako náhoda stvorila miliardový biznis s papierom?
10 príbehov o Vianociach, ktoré vám vyrazia dych: Prečo jedia Japonci v KFC a ako náhoda stvorila miliardový biznis s papierom?

Varenie a recepty

26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Čo uvariť na druhý sviatok vianočný a čo sa pripravovalo kedysi
Čo uvariť na druhý sviatok vianočný a čo sa pripravovalo kedysi
Rady a tipy
Ako dlho vydrží zemiakový šalát? Najčastejšia chyba pri skladovaní
Ako dlho vydrží zemiakový šalát? Najčastejšia chyba pri skladovaní
Skladovanie potravín

Šport

VIDEO Výborný výkon Slovákov proti Švédsku: Naši mladíci boli blízko veľkého prekvapenia
VIDEO Výborný výkon Slovákov proti Švédsku: Naši mladíci boli blízko veľkého prekvapenia
MS v hokeji do 20 rokov
Podceňovaný tréner Frühauf po kvalitnom výkone so Švédmi: Je mi ľúto chalanov
Podceňovaný tréner Frühauf po kvalitnom výkone so Švédmi: Je mi ľúto chalanov
MS v hokeji do 20 rokov
Česko – Kanada: Online prenos z MS v hokeji do 20 rokov
Česko – Kanada: Online prenos z MS v hokeji do 20 rokov
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
Napínavý zápas na stotiny: Slovan rozhodol v posledných sekundách a okorenil Sersenovi rozlúčku
Napínavý zápas na stotiny: Slovan rozhodol v posledných sekundách a okorenil Sersenovi rozlúčku
Tipsport liga

Auto-moto

TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Správy
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava

Kariéra a motivácia

Toto si personalisti myslia o vašom LinkedIne (aj keď mlčia)
Toto si personalisti myslia o vašom LinkedIne (aj keď mlčia)
CV a motivačný list
Tajomstvá, ktoré vám šéf nechce povedať: 5 otázok, ktoré si väčšina zamestnancov netrúfne položiť
Tajomstvá, ktoré vám šéf nechce povedať: 5 otázok, ktoré si väčšina zamestnancov netrúfne položiť
Vzťahy na pracovisku
Ako v roku 2026 pracovať s peniazmi a výplatou: Odborné tipy, ktoré vám ušetria stres aj čas
Ako v roku 2026 pracovať s peniazmi a výplatou: Odborné tipy, ktoré vám ušetria stres aj čas
Rady, tipy a triky
Prečo si mladí profesionáli masovo vyberajú „gig economy“ miesto stabilnej práce: Odhalené tajomstvá trendu
Prečo si mladí profesionáli masovo vyberajú „gig economy“ miesto stabilnej práce: Odhalené tajomstvá trendu
Trendy na trhu práce

Technológie

Po desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadiel
Po desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadiel
Veda a výskum
Nová studená vojna sa presúva na Mesiac. Rusko a Čína tam chcú postaviť jadrovú elektráreň a predbehnúť Američanov
Nová studená vojna sa presúva na Mesiac. Rusko a Čína tam chcú postaviť jadrovú elektráreň a predbehnúť Američanov
Vesmír
To, čo fyzici poznali len z rovníc, teraz videli naživo. Po 90 rokoch zachytili „zvuk tepla“
To, čo fyzici poznali len z rovníc, teraz videli naživo. Po 90 rokoch zachytili „zvuk tepla“
Veda a výskum
Prečo vedomie nemožno zredukovať na kód a prečo sa pri AI zahrávame s niečím, čomu nerozumieme
Prečo vedomie nemožno zredukovať na kód a prečo sa pri AI zahrávame s niečím, čomu nerozumieme
Technológie

Bývanie

Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!

Pre kutilov

Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Recepty
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Recepty
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočné rozchody: Prečo sa najviac ľudí rozchádza medzi 26.–29. decembrom?
Partnerské vzťahy
Vianočné rozchody: Prečo sa najviac ľudí rozchádza medzi 26.–29. decembrom?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Požiar troch kamiónov
Domáce
AKTUÁLNE Požiar troch kamiónov v Michalovciach: Na mieste zasahujú jednotky z viacerých miest
Vladimir Putin
Zahraničné
Ukrajina sabotuje mier? Radikálne zmeny podľa Ruska ohrozujú mierový plán USA
Krvavý incident v parížskom
Zahraničné
Krvavý incident v parížskom metre! Útočník s bodnou zbraňou zranil tri ženy a ušiel z miesta činu
Telefonát, ktorý Babiš nečakal!
Zahraničné
Telefonát, ktorý Babiš nečakal! Trump mu zavolal počas sviatkov: Rokovali o migrácii, Ukrajine i skupine V4

Ďalšie zo Zoznamu