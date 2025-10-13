Túžila po krásnom tele, no prišla o zdravie: Matke po lacnej operácii v Turecku odpadla bradavka a explodoval prsník!

ANKARA - Tridsaťročná matka dvoch detí Lauren Hughesová sa rozhodla pre radikálnu premenu tela v tureckej klinike, kde jej sľúbili dokonalé krivky za polovičnú cenu. Namiesto vysnívanej postavy však po návrate domov bojovala o život so sepsou, stratila bradavku a prežila bolestivé chvíle, ktoré jej zmenili pohľad na krásu aj na život.
Keď Lauren Hughesová nastúpila do lietadla smerujúceho do Turecka, verila, že sa o pár dní vráti domov s telom svojich snov. Matka dvoch detí z Belfastu si v januári tohto roka objednala kombináciu plastických zákrokov – zmenšenie pŕs, liposukciu a abdominoplastiku. Namiesto nového sebavedomia však po návrate domov skončila v nemocnici v kritickom stave. „Dostala som sepsu a som rada, že vôbec žijem,“ hovorí Lauren. Jej pravý prsník sa po niekoľkých dňoch doslova roztrhol a počas vyšetrenia jej odpadla bradavka, píše na svojom webe magazín The Sun.
Bojovala o život
Lekári v Belfaste jej museli okamžite operovať prsník, aby jej zachránili život. „Keď sa to stalo, bola som v šoku. Videla som krv, cítila neznesiteľnú bolesť a mala som pocit, že zomieram,“ spomína. Lauren pred zákrokom schudla viac ako 20 kilogramov a zostala jej ochabnutá pokožka. „Chcela som len odstrániť prebytočnú kožu a zmenšiť si prsia. Mala som G-košíky, ktoré sa ani po chudnutí nezmenšili,“ opisuje.
Na sociálnej sieti TikTok sledovala množstvo žien, ktoré podstúpili lacné operácie v Turecku. Klinika jej ponúkla polovičnú cenu – približne 3 500 libier (4022,90 eur) – výmenou za to, že bude svoju premenu natáčať. „Mala som zástupcu, ktorý so mnou mal cestovať, no na poslednú chvíľu zrušil účasť. Do Turecka som letela sama,“ tvrdí Lauren.
Hrôzostrašné momenty na operačnej sále
Už počas operácie vraj videla niečo, čo ju vydesilo. „Na stole vedľa mňa ležala iná pacientka s otvorenými ranami. Lekári rýchlo postavili plachtu a povedali mi, aby som sa nepozerala. O pár sekúnd som bola v narkóze,“ opisuje hrôzostrašné momenty.
Po štyroch dňoch ju prepustili s tým, že je „fit to fly“, teda schopná letu. Po návrate do Severného Írska však začala cítiť horúčku, slabosť a silné bolesti. Z pravého prsníka jej začala tiecť krvavá tekutina a o pár dní „doslova explodoval“. „Moji rodičia ma okamžite odviezli do nemocnice. Lekári mi zachránili život. Neskôr som v sebe cítila hnev, hanbu a obrovskú vinu, mohla som nechať svoje deti bez mamy,“ priznáva.
Po desiatich dňoch v nemocnici sa Lauren zotavovala u rodičov. Poškodené tkanivo sa zahojilo, no jej prsia zostali zdeformované, plné hrčiek a jaziev. „Lekári najprv mysleli, že ide o rakovinu, ale ukázalo sa, že ide o tukovú nekrózu. Nemôžem si obliecť podprsenku a ani objať svoje deti, pretože by mi to spôsobovalo bolesť,“ hovorí so slzami v očiach. Jej päťročná dcérka vraj často prosí o objatie. „Hovorí mi: „Mami, chcem ti dať veľké objatie“, a mne puká srdce, že to nedokážem.“
Klinika sa bráni
Klinika v Turecku sa podľa Lauren bráni a tvrdí, že infekcia bola jej vlastnou vinou, pretože odcestovala domov príliš skoro. „Nikto mi však nepovedal, že musím zostať dlhšie,“ oponuje. Hoci má pred sebou ešte ďalšiu korektívnu operáciu, Lauren dnes hovorí, že jej skúsenosť ju naučila vážiť si život a svoje telo. „Chcela som dokonalé telo, no získala som niečo oveľa cennejšie – druhú šancu. Už sa nesústredím na jazvy ani tvar pŕs. Každý deň oslavujem, že som tu pre svoje deti,“ hovorí.
Dnes využíva svoje sociálne siete, aby varovala iné ženy. „Na TikToku som mala dokumentovať premeny. Namiesto toho tam rozprávam, čo sa môže stať, keď sa žena nechá zlákať lacnou ponukou. Sebahodnota nezávisí od výzoru. Krása je v tom, čo nosíme vnútri,“ uzatvára Lauren.