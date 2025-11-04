BRATISLAVA - Počet lekárov aj praktických sestier v slovenskom zdravotníctve rastie. Minulý rok v ňom evidovali vyše 21 000 lekárov, čo je najviac od roku 2009. Zvýšilo sa aj percento pracujúcich lekárov a sestier nad 65 rokov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).
Najviac sestier, druhí lekári
„Ku koncu roka 2024 bolo v slovenskom zdravotníctve evidovaných 123.470 pracujúcich osôb. Tri štvrtiny z nich tvorili zdravotnícki pracovníci, pričom viac ako tretinu, teda 34 percent, zastupovali sestry. Druhou najpočetnejšou skupinou boli lekárky a lekári (23 percent),“ ozrejmila Krčová. Nasledovali praktické sestry - asistenti (sedem percent), ďalej sanitári (šesť percent) a farmaceuti (päť percent).
Objasnila, že zastúpenie pracujúcich lekárov vzrástlo od roku 2009 o 15 percent. „Od roku 2018 pritom každoročne počet lekárov rastie, no zvyšuje sa aj percento pracujúcich lekárov - seniorov. Zatiaľ, čo v roku 2009 pracovalo v slovenskom zdravotníctve sedem percent lekárov nad 65 rokov, minulý rok ich bolo už 17 percent,“ priblížila Krčová. Spresnila, že lekári vo veku do 44 rokov tvorili vlani takmer polovicu všetkých pracujúcich lekárov na Slovensku.
Zubári starnú, no pribúda mladých
Rovnako sa zvýšil aj počet pracujúcich zubných lekárov, ktorých bolo ku koncu minulého roka 2966. „V porovnaní s rokom 2009 (2633 zubných lekárov) sa ich počet zvýšil o 12 percent. Zubní lekári boli tiež výrazne zastúpení v najstaršej vekovej kategórii nad 65 rokov (20 percent), pričom viac než polovicu zo všetkých zubných lekárov tvorili lekári do 44 rokov,“ konštatovala. S tým, že za posledných 15 rokov sa veková štruktúra zubných lekárov zmenila - narástlo zastúpenie mladších ročníkov vo veku 30 až 39 rokov, no zdvojnásobil sa sa podiel zubárov v kategórii nad 65 rokov. U lekárov aj zubných lekárov tvorili ženy vlani 60 percent (14.579 žien a 9790 mužov).
Dáta NCZI ďalej ukazujú, že ku koncu roka 2024 pracovalo v slovenskom zdravotníctve 31.395 sestier. Medziročne ich počet vzrástol o 0,7 percenta. V porovnaní s rokom 2009 sa však počet pracujúcich sestier znížil o 4 percentá. Praktických sestier - asistentov bolo minulý rok 6339, medziročne tak vzrástlo ich zastúpenie o 667 osôb. NCZI podotklo, že počet ľudí v tomto povolaní od roku 2009 kontinuálne rastie.
Mladých sestier ubúda, dominujú staršie ročníky
NCZI dodalo, že vlani na Slovensku pracovalo 66 percent sestier vo vekovej skupine od 40 do 59 rokov (20.612 osôb). Zamestnanosť mladých ľudí vo veku 20 až 29 rokov na tejto pozícii bola výrazne nižšia, len osem percent (v počte 2589 osôb). „Mladých je v našom zdravotnom systéme čoraz menej. Kým v roku 2009 bol podiel sestier vo veku 30 až 39 rokov takmer tretinový (32 percent), v roku 2024 klesol na 12 percent. V starších vekových kategóriách nad 60 a nad 65 rokov dokopy narástol podiel sestier o desať percent,“ poznamenala Krčová.