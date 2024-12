Mal povesť zábavného človeka, bol však nevrlý cholerik: Jiří Sovák vydedil syna a vnúčatá nikdy nevidel

(Zdroj: FS Barrandov)

Jiří Sovák sa narodil 27. decembra 1920 v Prahe ako Jiří Schmitzer. Podľa otca sa mal stať hotelierom, ale v roku 1943 nastúpil na profesionálnu hereckú dráhu. Mal dvoch starších súrodencov, sestru Zdenu a brata Ladislava. Meno si dal zmeniť ako 19-ročný na protest proti nemeckej okupácii. „Priezvisko mu znelo, akoby bol z polovice Žid a z druhej Nemec. Vymyslel si ho sám pri pive,“ spomína v dokumente o jeho živote autorka biografie Slávka Kopecká.

Sovák pôsobil v třebíčskom Horáckom divadle, Armádnom umeleckom súbore Víta Nejedlého, Divadle E. F. Buriana, Vinohradskom divadle a najdlhšie, v rokoch 1966 až 1983, v pražskom Národnom divadle, ktoré bol nútený opustiť až kvôli zraneniu pri autonehode.

(Zdroj: ČT)

Prvý raz sa na filmovom plátne objavil v roku 1942 ako fotograf v reklame Pět strýců a ako hotelový detektív vo vojnovej komédii Josefa Macha Nikdo nic neví. Režisér Martin Frič zveril Sovákovi hlavnú postavu v rozprávke Dařbuján a Pandrhola. V tom istom roku (1958) Zdeněk Podskalský dokončil film Kam čert nemůže, v ktorom sa Sovák objavil so svojím kolegom a priateľom Brodským, s ktorým sa zaskvel aj vo filme Čintamani a Podvodník (1964) a Světáci (1969). Režisér Frič obsadil Sováka do viacerých svojich filmov: Král Králů. Přísně tajné premiéry, Nejlepší ženská mého života. V roku 1963 si Sovák zahral so skúseným Janom Werichom v mikrokomédii Uspořená libra.Medzi životné úlohy patria postavy vo filmoch Pane, vy jste vdova!, Marečku, podejte mi pero!, Zítra vstanu a opařím se čajem, Ať žijí duchové!, Což takhle dát si špenát. Jedným z posledných filmov, bola „oskarová“ snímka Kolja.Sovák účinkoval aj v seriáloch: Byli jednou dva písaři, Chalupáři, Arabela, Létající Čestimír, My všichni školou poviní, Pan Tau.

(Zdroj: FS Barrandov)

Herec bol 3 krát ženatý. Jeho syn z prvého manželstva s Blankou je herec a pesničkár Jiří Schmitzer, ktorý mu nevedel odpustiť, že odišiel od rodiny keď mal 2 roky. V roku 1976 (v čase keď s otcom natáčal komédiu Marečku, podejte mi pero!) zavinil smrteľnú autonehodu, kedy podnapitý zrazil chodca, ktorý nehodu neprežil. Po tejto udalosti Sovák svojho syna vydedil a do konca života už spolu neprehovorili. „Že si zrazil človeka, to sa bohužiaľ môže stať, ale že si bol ožratý ako dobytok, to sa neodpúšťa,“ uviedol Sovák pre iDnes.cz. Mladého herca vtedy odsúdili na tri roky väzenia, pre dobré správanie si odsedel iba polovicu. Jiří Sovák bol natoľko striktný, že kvôli tomuto incidentu nikdy nevidel svoje tri vnúčatá.

Paradoxom pritom je, že Jiří Sovák sa tiež nikdy netajil svojou vášňou k alkoholu. „Zažil bujaré roky, samá sranda, panáky, pivo, no všetko,“ tvrdila jeho tretia žena Andulka. Známe sú tiež jeho opilecké historky s Vladimírom Menšíkom. Potom ale prestal zo dňa na deň piť a až do konca života si viac ako 20 rokov nedal ani malé pivo. Keď sa nad tým čudoval Josef Dvořák, povedal mu: „Chlapče, ja som v živote vypil tak veľký rybník, že by si ho neprekročil!“

Zobraziť galériu (22) Vladimír Menšík a Jiří Sovák (Zdroj: FS Barrandov)

Dôvodom, že z ničoho nič prestal piť mohlo byť tajomstvo, ktoré sa prevalilo vyše dvadsať rokov po jeho smrti. Podľa bulvárneho denníka Blesk mal aj Jiří Sovák čeliť obvineniu, podloženému nepriamymi dôkazmi. Zväzky bezpečnostných zložiek ukazujú, že v roku 1971 mohol Sovák spôsobiť smrteľnú dopravnú nehodu a potom miesto poskytnutia pomoci zrazenému mal odísť z miesta činu.

Jiří Sovák vďaka svojim postavám v komediálnych filmoch vzbudzoval dojem vtipného a získal povesť milého a zábavného človeka. Opak bol však pravdou. Život s ním nebol jednoduchý a podľa tretej manželky Anny bol cholerik, ktorý kritizoval všetkých naokolo, častokrát bol namosúrený, nevrlý a pustiť sa s ním do hádky znamenalo jasnú prehru. Miroslav Horníček podľa Plus7dní na jeho adresu vyslovil vetu, ktorá ho vraj absolútne charakterizovala. Vyhlásil, že to bol človek, ktorý sám problémy vytváral, aby nimi mohol žiť. Nebol diplomat a bolo mu jedno, komu čo hovorí. Povzniesť sa nad jeho takpovediac tvrdosť a "úlety" dokázala iba učiteľka Andulka Sováková, s ktorou bol ženatý viac ako 40 rokov. Volala ho Sovas, Sováku, Sovčo a vedela mu tolerovať aj opilecké obdobia, keď sa aj týždeň neukázal doma.

(Zdroj: ČT)

V roku 1983 mal Jiří Sovák ťažkú autonehodu, po ktorej hrozilo, že už nikdy nebude chodiť. Mal vyrazený stavec a niekoľkonásobnú fraktúru nohy vrátane otvorenej zlomeniny stehennej kosti. Po tejto nehode musel už do konca života používať palicu na chodenie.Osudné mu bolo až ďalšie zranenie. Pri páde na terase svojej chalupy si zlomil krčok stehennej kosti a aj keď sa operácia podarila, jeho organizmus to po prevezení na izbu nezvládol. Jiří Sovák zomrel 6. septembra 2000.Hercove pozostatky sú uložené v záhrade chaty v obci Strieborná Skalica, kam sa aj s manželkou presťahoval na dôchodok. Odpočíva v urne, uloženej v hercovej buste, ktorú vyhotovil akademický sochár Josef Nálepa. Tam je pochovaná aj jeho milovaná Andulka (†82), ktorá herca prežila o dvadsať rokov. Zomrela v apríli 2020.