Slepý podvodník? Taliansky senior predstieral slepotu pol storočia a vysával štátne peniaze! Čo ho teraz čaká?

RÍM - Niektorí podvody sa skrývajú roky, no tento prekonal všetky očakávania. Taliansky senior z Vicenzy predstieral slepotu viac než pol storočia a inkasoval zo štátu milión eur. Jeho životný príbeh odhaľuje, ako dokáže prefíkanosť človeka zaskočiť aj úradníkov.
Sedemdesiatročný muž zo severného Talianska, konkrétne z Vicenzy, čelí obvineniu, že od roku 1972 predstieral slepotu, aby si zabezpečil výplatu sociálnych dávok. Celková suma, ktorú počas týchto piatich dekád inkasoval, sa podľa webu Italy News vyšplhala až k hodnote približne jedného milióna eur.
Prípad zaujal políciu
Úrady už pred časom začali mať podozrenie, že jeho zdravotný stav nemusí byť tak vážny, no dôkazy sa začali zhromažďovať až v posledných mesiacoch, keď sa do prípadu zapojili policajti z útvaru pre odhaľovanie hospodárskej kriminality.
Muža sledovali a zachytili ho pri práci na záhrade, kde si bez problémov poradila s nožnicami a pílou, alebo na trhu, kde presne vyberal a platil za ovocie a zeleninu. Na základe týchto dôkazov mu okamžite zastavili výplatu dávok a vznesené bolo obvinenie z podvodu.
Hospodársky súd v Benátsku informoval, že muž za posledných päť rokov neoprávnene získal približne 200 tisíc eur (4,9 milióna korún), ktoré budú považované za nelegálny príjem a z ktorých bude musieť zaplatiť daň. Úrady navyše navrhli aj opatrenia, ktoré by mali viesť k propadnutiu jeho majetku.