RADOSTNÁ NOVINKA známej speváčky: Tehotenstvo tajila 5 mesiacov!

LONDÝN - Na budúci rok budú Vianoce oslavovať už v trojici! Speváčka Nicola Roberts (40), známa účinkovaním vo formácii Girls Aloud, oznámila svetu krásnu správu. Pod srdcom nosí svoje prvé dieťatko.
Speváčka Nicola Roberts a bývalý futbalista Mitch Hahn prežívajú krásne chvíle. Dvojica sa zasnúbila v lete 2024 a už na jar tohto roka by sa im malo narodiť ich prvé dieťatko. „Máme za sebou tie najčarovnejšie Vianoce. S našimi rodinami sme sa podelili o tú najvzácnejšiu novinku,” uviedla známa speváčka.
Ako ďalej uviedla, je momentálne v piatom mesiaci tehotenstva. „Držali sme to v tajnosti. Už sa neviem dočkať, až naše zlatíčko príde v jari na svet,” dodala. Či umelkyňa nosí pod srdcom chlapčeka alebo dievčatko, neprezradila.
Pod príspevkom sa hromadia nadšené reakcie od fanúšikov a priateľov zo šoubiznisu. „Toto sú tie najkrajšie správy. Tak veľmi sa teším spolu s vami!” znejú vybrané z nich.