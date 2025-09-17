Nečakaný signál priberania: Lekár prezradil, kde sa objaví skôr než na bruchu! Tak toto miesto by ste určite netipovali

Zabudnite na „madlá lásky“ či vypuklé bruško. Podľa amerického lekára a vedca Dr. Williama Liho sa prvé príznaky priberania neukazujú na stehnách či páse, ale na oveľa nečakanejšom mieste!
Špecialista svoje zistenie prezradil v podcaste Mel Robbinsovej, pričom krátky klip z rozhovoru má už viac než 3,5 milióna videní na TikToku. „Priberanie nezačína na brušku či stehnách, ale vo vnútri tela, veľmi nenápadne,“ vysvetlil Dr. Li. Podľa neho sa prvé zmeny odohrávajú v zadnej časti jazyka, ktorá je tvorená prevažne tukovým tkanivom.
Chudnutie dokáže stav výrazne zlepšiť
Keď sa človeku začne ukladať viac telesného tuku, jedným z prvých miest je práve táto časť jazyka, informujú na webovej stránke Daily Mail. A výsledok? Chrápanie. „Ak vám partner povie, že ste začali chrápať, hoci predtým ste nechrápali, môže to byť znak, že vám rastie tuk v jazyku,“ upozornil odborník. Výskumy jeho tvrdenia potvrdzujú, že obézni ľudia so spánkovou apnoe, vážnou poruchou dýchania počas spánku, majú v zadnej časti jazyka výrazne viac tuku než tí bez problémov. Spánkové apnoe pritom nie je neškodné, zvyšuje riziko infarktu, mozgovej príhody, cukrovky, depresie aj vážnych porúch pamäti.
Dobrou správou však je, že chudnutie dokáže stav výrazne zlepšiť. Štúdia z roku 2020 sledovala 67 obéznych pacientov, ktorí zhodili približne 10 % telesnej hmotnosti. Ich spánková apnoe sa zlepšila až o tretinu, pričom najväčší efekt malo práve zníženie tuku v jazyku. Dr. Li dodáva, že aj keď človek nemá diagnostikovanú spánkovú apnoe, náhle chrápanie alebo „zachrápnutie“ počas noci môže byť varovným signálom. A to skôr, než pribúdajúce kilá uvidíte na váhe či v zrkadle. Prevencia je pritom podľa neho kľúčová. Zastaviť priberanie v počiatočných fázach je omnoho jednoduchšie, než sa neskôr snažiť nadbytočných kíl zbaviť.