Zarába viac než doktori či právnici: Stačilo predávať… svoj POT?! Internet je znechutený, diváci mali žalúdok na vode

LONDÝN – Divákov obľúbenej britskej rannej šou This Morning poriadne prekvapil stredajší rozhovor. Moderátori Cat Deeleyová a Ben Shephard privítali mladú ženu, ktorá opustila prácu baristky, aby sa naplno venovala predaju fľaštičiek so svojím potom – a dnes zarába viac než 10-tisíc libier týždenne.
Alexia Graceová, 25-ročná influencerka z Derbyshire, dnes patrí medzi najzarábajúcejšie tvorkyne na platforme OnlyFans. Tvrdí, že vďaka predaju svojho potu a spoteného oblečenia dokázala kúpiť svoj prvý dom v hotovosti a dostáva luxusné dary od fanúšikov – vrátane úplne nového BMW.
Do štúdia dokonca priniesla dve fľaštičky svojho potu ako dar pre moderátorov, no Cat Deeleyová ich s úsmevom odmietla. Diváci okamžite zaplavili sociálne siete pobúrenými reakciami. „Kto sa na toto dokáže pozerať pri raňajkách?“ písali používatelia na X (Twitteri). „Úplne nechutné. Čo s tým potom tí ľudia robia?“ „Nedávam to, idem vypnúť televízor.“
Pred dvoma rokmi zarábala minimálnu mzdu
Alexia priznala, že pred dvoma rokmi zarábala menej ako minimálnu mzdu, informuje na svojom webe Daily Mail. Dnes má príjem viac ako 120-tisíc libier ročne – a to len z predplatného a darov od fanúšikov. Jeden z nich jej dokonca poslal 59-tisíc libier, aby si mohla kúpiť vysnívané BMW M4 Competition. „Keď som začínala, robila som za pár libier ako baristka. Dnes mám slobodu a môžem si dovoliť všetko, o čom som kedysi len snívala,“ povedala v relácii.
Pred vstupom na OnlyFans pracovala Alexia ako letuška pre nízkonákladovú spoločnosť Jet2. Po dlhých 12-hodinových zmenách a hrubej komunikácii pasažierov však dala výpoveď. Potom rok a pol pracovala v kaviarni, až kým sa nerozhodla zamerať na internetovú kariéru. „Nikdy by som si nemohla dovoliť vlastný dom, luxusné auto a finančnú nezávislosť, keby nebolo OnlyFans,“ hovorí dnes. „Je to pre mňa oslobodzujúce.“
Jej spôsob zárobku mnohých znechutil
Kým niektorí ju obdivujú za odvahu a schopnosť využiť trh podľa svojich pravidiel, iní ju označujú za symbol úpadku hodnôt. Reakcie divákov This Morning však jasne ukázali, že jej spôsob zárobku mnohých znechutil – najmä počas raňajkového vysielania. Jedno je však isté: Alexia Gracová sa stala internetovým fenoménom, ktorý opäť otvoril otázku, kam až môže zájsť hranica medzi súkromím, internetovou slávou a ľudskou zvedavosťou.