NEUVERITEĽNÝ pohľad počas letu: VIDEO Žena si začala v lietadle pripravovať cestoviny! NECHUTNÉ a nehygienické

Letenky sú drahé a jedlo na palube často biedne, ale to, čo predviedla jedna pasažierka, šokovalo celý internet. Rozhodla sa totiž pripraviť si cestoviny priamo počas letu, spôsobom, ktorý mnohí označili za totálne nehygienický.
„Keď nenávidíš jedlo v lietadle, pripravíš si ho sama,“ napísala influencerka Katie k videu, v ktorom ukázala, ako si počas letu ručne vyrába gnocchi. Zábery, na ktorých sedí pri okne, miesi cesto, vaľká ho a krája malé gnocchi, nazbierali na TikToku už viac ako päť miliónov videní. Namiesto obdivu však Katie čelí lavíne kritiky. Diváci jej „hack“ označili za nechutný a nehygienický, píše na webe New York Post. A podľa odborníkov nemajú až tak ďaleko od pravdy.
Najmenej hygienické prostredie
Členovia palubného personálu už roky varujú cestujúcich, že interiér lietadla patrí k najmenej hygienickým prostrediam. V recyklovanom vzduchu lietajú zárodky, sedadlá, stolíky či rolety sú pokryté mikroskopickými zvyškami krvi, fekálií či špiny spod nechtov. A to nehovoriac o toaletách. Napriek tomu sa vždy nájdu odvážlivci, ktorí si vo výške 10 kilometrov pripravujú vlastné jedlo. Jeden tvorca obsahu si dokonca priamo v lietadlovej toalete navaril cesnakové krevety. Iní cestujúci si nosia tuniakové šaláty či varené vajíčka, čím otravujú spolucestujúcich nepríjemným zápachom.
Pod videom Katie sa preto spustila búrlivá diskusia. „Pracoval som pri čistení lietadiel a môžem povedať, že ulica v Los Angeles je čistejšia než čokoľvek, čoho sa dotknete v lietadle,“ varoval jeden komentujúci.
„Nechápem, že si ľudia neuvedomujú, aké nehygienické lietadlo je,“ pridal sa ďalší. „Mám celiakiu. Ak by si vedľa mňa niekto začal robiť čerstvé cestoviny, asi by som to neustál,“ rozhorčil sa iný divák. Ďalší príspevky zneli ešte ostrejšie: „Začnime si konečne uvedomovať, že sme na verejnosti.“ či „Máš predstavu, aké odporné sú lietadlá?“ Niektorí Katie ironicky pripomenuli, že jej „gnochi“ zostali aj tak nedovarené: „Tak teraz máš surové cestoviny. Čo s nimi?“