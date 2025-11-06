Záhadná smrť influencerky: Barbie Doll našli v byte právnika! Mala za sebou takmer 30 plastických operácií

SAO PAULO - V São Paule zomrela 31-ročná internetová hviezda známa ako „ľudská Barbie“. Mladá žena, ktorá podstúpila 27 estetických zákrokov a minula takmer 48 000 eur na zmenu výzoru, bola nájdená mŕtva v luxusnom dome právnika. Polícia označila smrť za podozrivú a čaká na výsledky pitvy.
Smrť, ktorá vyvolala šok na sociálnych sieťach i medzi fanúšikmi plastickej chirurgie. V brazílskom São Paule zomrela 31-ročná Barbara Jankavski, influencerka vystupujúca pod menom Boneca Desumana („Nehumánna bábika“) a na internete často označovaná ako „ľudská Barbie“.
Podľa brazílskych médií mala Barbara za sebou 27 estetických operácií a do úprav vzhľadu investovala približne 48 000 eur. Na Instagrame ju sledovalo vyše 55-tisíc fanúšikov, kde provokatívne dokumentovala svoje premeny, televízne vystúpenia aj spolupráce s reklamnými značkami.
Noc v luxusnom dome a náhle úmrtie
Influencerku našli v nedeľu večer v dome v štvrti Lapa, v západnej časti São Paula. Majiteľ domu, 51-ročný právnik, vypovedal, že si Barbaru objednal na platený sex a deň strávili spolu. Podľa jeho slov obaja užili drogy a influencerka zaspala pri sledovaní televízie, oblečená len v spodnej bielizni.
Záchranári dorazili krátko po deviatej večer, no oživovacie pokusy boli neúspešné. Lekár na mieste konštatoval smrť.
Polícia uviedla, že na tele ženy boli stopy poranenia oka a škrabance na chrbte. Muž, ktorý bol s Barbarou v dome, tvrdí, že išlo o následky pádu v skorých ranných hodinách. Nezávislé potvrdenie zatiaľ neexistuje.
Vyšetrovatelia označili prípad ako „podozrivé úmrtie“ a čakajú na pitvu, ktorá má objasniť presnú príčinu smrteľného kolapsu.
Život pod skalpelom a neustála pozornosť
Barbara si vybudovala imidž ženy, ktorá sa dobrovoľne premieňa na živú bábiku. Často ukazovala následky zákrokov — vrátane videa, na ktorom pózuje s výrazne podliatymi očami po operácii a odkazuje fanúšikom: „Jazvy skoro nevidno.“
Komentáre pod jej príspevkami boli plné obdivu aj obáv. Jedna z fanúšičiek samu influencerku povzbudzovala slovami: „Lieč sa, kráska. Budeš ešte väčšia princezná. Dávaj na seba pozor.“
Po správe o úmrtí zaplavili jej profil desiatky reakcií. „Nemôžem tomu uveriť. Odpočívaj v pokoji,“ napísala sledovateľka Naty Silveira. Iná dodala: „Nech ťa Boh prijme v náručí. Žila si život, ktorý si milovala.“