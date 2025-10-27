Džihádisti blokujú dovoz pohonných hmôt, školy budú zavreté dva týždne

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BAMAKO - V Mali od pondelka pre nedostatok pohonných hmôt zavreli na najmenej dva týždne školy. Nedostatok paliva spôsobila blokáda povstalcov napojených na medzinárodnú teroristickú sieť al-Káida, píše agentúra Reuters.
Džihádistická skupina Džamát nusrat al-islám wa al-muslímín oznámila blokádu dovozu paliva do Mali začiatkom septembra a jej členovia odvtedy útočia na konvoje nákladných áut s palivom.
Agentúra AFP uvádza, že podľa analytikov je blokáda súčasťou nátlaku džihádistov na malijskú vojenskú vládu. Viaceré čerpacie stanice v Bamaku sú zatvorené a čoraz viac ľudí sa v meste presúva pešo. Rusko v piatok oznámilo, že do Mali dopraví 160 000 až 200 000 ton ropných produktov a poľnohospodárskych výrobkov.