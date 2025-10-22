Streda22. október 2025, meniny má Sergej, zajtra Alojzia

Mladí ľudia zomierajú na infarkt častejšie: TIETO varovné signály často prehliadate! Porucha erekcie, chrápanie či únava?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
LONDÝN - Počet infarktov a mozgových príhod u mladších dospelých prudko rastie a odborníci bijú na poplach. Podľa profesorky Rashi Al-Lameeovej z Imperial College London sa nebezpečenstvo často skrýva za nenápadnými príznakmi. Aké to sú?

Skutočné nebezpečenstvo mozgovej príhody alebo infarktu sa podľa sa podľa Rashi Al-Lameeovej z Imperial College London často skrýva v nenápadných príznakoch, ktoré mnohí ignorujú. „Som kardiologička a toto sú štyri hlavné varovné signály, ktoré upozorňujú, že môžete nevedomky smerovať k infarktu alebo mozgovej príhode, keďže tieto prípady pribúdajú u ľudí do 50 rokov,“ hovorí. 

Každý mal aspoň jeden rizikový príznak

Úmrtia na infarkt, mozgovú príhodu a srdcové zlyhanie u osôb v produktívnom veku vzrástli za posledné štyri roky takmer o pätinu, čím sa zvrátil dlhodobý trend. Počet hospitalizácií pritom stúpa aj medzi ľuďmi vo veku 30 a 40 rokov, informuje britský denník Daily Mail. Rozsiahla štúdia, do ktorej sa zapojilo deväť miliónov ľudí, uvádza, že viac ako 99 percent pacientov malo už dlho pred prvou srdcovou príhodou aspoň jeden rizikový príznak a najčastejšie to bol vysoký krvný tlak. Al-Lameeová hovorí, že ďalšími symptómami sú to dýchavičnosť pri bežných činnostiach, nevysvetliteľná bolesť na hrudi, ktorá prichádza a odchádza a nezvyčajná únava.

U žien sa však často bolesť na hrudi vôbec neobjaví, ale namiesto toho môžu pociťovať nevoľnosť, tráviace ťažkosti, závraty, bolesť v hornej časti brucha alebo dokonca odpadávanie. „Polovica pacientov, ktorí prídu s infarktom, nemá žiadne zjavné príznaky, no takmer všetci majú nediagnostikované rizikové faktory,“ vysvetľuje kardiologička. „Preto sú pravidelné kontroly tlaku, cholesterolu a cukrovky životne dôležité.  Preventívne užívané lieky môžu zachraňovať životy.“ Odborníci pripomínajú, že toto sú len začiatočné varovné signály. Telo pritom poskytuje ďalšie nenápadné náznaky, ktoré väčšina ľudí s ochorením srdca vôbec nespája.

Choré ďasná môžu byť príznakom rizika srdcových ochorení

Krvácajúce ďasná nie sú len prejavom slabej ústnej hygieny, ale môžu byť skorým varovaním pred kardiovaskulárnym ochorením. Štúdia financovaná Britskou nadáciou pre srdce (BHF) zistila, že ľudia s ochorením ďasien majú o 69 percent vyššiu pravdepodobnosť vzniku cukrovky 2. typu, ktorá následne zvyšuje riziko infarktu a mozgovej príhody. Iné výskumy preukázali, že liečba ochorení ďasien zlepšuje funkciu tepien a znižuje celkový zápal v tele. Vedci sa domnievajú, že spojenie medzi zubami a srdcom sa skrýva v ústnej mikroflóre, čiže biliónoch baktérií žijúcich v ústach.

 (Zdroj: Getty Images)

Keď sa táto rovnováha naruší, škodlivé mikróby sa premnožia, spôsobujú zápal ďasien a spúšťajú iné zdravotné problémy. Baktérie sa dostávajú do krvného obehu, čím vyvolajú zápal a poškodzujú cievy. Postupom času tento proces urýchľuje tvorbu tukových usadenín v tepnách, čo zvyšuje riziko srdcových chorôb a mozgovej príhody. „Domnievame sa, že časť súvislosti medzi ochorením ďasien a srdcovocievnym ochorením možno vysvetliť zápalom spôsobeným baktériami v ústach,“ hovorí Al-Lameeová. „Zatiaľ však neexistuje jasná príčinná súvislosť. Dôležité je aj to, že ľudia s ochorením ďasien často trpia aj inými zdravotnými problémami, ktoré ich samy osebe vystavujú vyššiemu riziku srdcových ochorení.“

Porucha erekcie ako indikátor srdcových chorôb

Problémy s erekciou bývajú často spôsobené zlým prietokom krvi, čiže  tým istým faktorom, ktorý je príčinou infarktu a mozgovej príhody. Malé tepny, ktoré privádzajú krv do penisu, sa môžu upchávať a zužovať už roky predtým, ako sa problémy prejavia aj na väčších cievach okolo srdca. Muži s erektilnými ťažkosťami majú preto výrazne vyššie riziko vážnych srdcovocievnych ochorení.

 (Zdroj: Getty Images)

Odborníci preto zdôrazňujú, že porucha erekcie by už nemala byť vnímaná len ako intímny problém, ale aj ako včasné varovanie pred chorobami srdca. Rozsiahly prehľad desiatok štúdií, zverejnený v roku 2020 v British Journal of Urology, analyzoval údaje od státisícov mužov. Z výsledkov vyplynulo, že tí, ktorí trpeli poruchou erekcie, mali oveľa vyššie riziko srdcových ochorení, a to aj po zohľadnení faktorov ako fajčenie, či vysoký krvný tlak.

Prečo chrápanie nie je len otravné?

Vo viacerých prípadoch je hlasné chrápanie spôsobené obštrukčným spánkovým apnoe (OSA). Ide o bežnú poruchu, pri ktorej sa steny hrdla počas spánku uvoľnia a na krátky čas uzavrú dýchacie cesty, čo vedie ku krátkym prestávkam v dýchaní. Nie každý, kto chrápe, má spánkové apnoe, no tieto dva javy idú často ruka v ruke a čím je chrápanie hlasnejšie, tým väčšie je riziko.

 (Zdroj: Getty Images)

Prehľad štúdií z roku 2022, ktoré pozorovali viac ako 150 000 pacientov, ukázal, že chrápajúci ľudia majú o 28 percent vyššiu pravdepodobnosť vzniku ischemickej choroby srdca ako tí, ktorí nechrápu. „Samotné chrápanie síce nie je priamo spojené so srdcovými chorobami, no spánkové apnoe áno,“ hovorí Al-Lameeová. „Je to preto, že súvisí s obezitou a ďalšími metabolickými poruchami, takže by malo slúžiť ako varovný signál a to najmä vtedy, ak nemáte tieto riziká pod kontrolou.“

