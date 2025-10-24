Väčšie prirodzenie na počkanie: Polícia zatkla muža za bizarné operácie v aute! Učil sa vraj cez internet

BANGKOK - Bolesť, komplikácie intímneho charakteru a aj zahanbenie. Všetky tieto aspekty v sebe obsahuje bizarný prípad z Thajska, kde bezpečnostné zložky zatkli muža, ktorý na ďalších mužoch konával bizarné operácie, ktoré sa týkajú penisu. Jeho kvalifikácia je totiž na zaplakanie.
O pomerne šokujúcom prípade z thajského Bangkoku informoval portál Bangkok Post. Muž totiž v aute praktizoval svoju nelegálnu prax v oblasti estetických zákrokov. Išlo o zväčšovania penisov, perličkové implantáty a tak podobne. Všetko vykonával zo svojej starej Toyoty, a to bez nejakej kvalifikácie.
Muž si takto privyrábal rok
Viaceré informácie sa začali šíriť aj po internete, a preto po niekoľkých mesiacoch 51-ročného Pithaya Moon-ina zatkli za to, že sa vydával za chirurga. Nespokojnosť jeho klientov totiž už bola príliš intenzívna a všímala si ju široká verejnosť. Moon-in sa navyše prezentoval na sociálnej sieti TikTok, kde zháňal klientov. Ten okrem svojho auta ponúkal klientom aj vykonanie zákroku u nich doma. Šokujúce na celom prípade je, že celá prax 51-ročného muža trvala rok.
Ponúkal zväčšovanie penisu ale aj obriezku
Cenník bol tiež zaujímavý. Pohyboval sa od 26 do 260 eur. Najdrahším zákrokom bolo zväčšenie penisu injekciou a výplňou. Najlacnejším voperovanie perličkových implantátov. Obriezku ponúkal za 131 eur.
Moon-inovi teraz hrozia tri roky vo väzení a pokuta 30-tisíc bahtov, čo je asi 788 eur. Injekcie po zákrokoch navyše môžu spôsobil infekcie a dysfunkciu penisu.