Rybári neverili vlastným očiam: Z vody vytiahli obrovské monštrum, aké svet ešte nevidel! Prekonal všetky rekordy

VARŠAVA - Na juhu Poľska sa odohral úlovok, aký sa vidí len raz za život. Rybári z Poľskej rybárskej akadémie vytiahli z vody obrovského sumca, ktorého veľkosť im doslova vyrazila dych. To, čo spočiatku vyzeralo ako obyčajný záber, sa zmenilo na boj s obrom, ktorý prepisuje rekordy!
Rybári z Poľskej rybárskej akadémie zažili počas víkendu v južnom Poľsku chvíle, na ktoré určite nezabudnú. Počas lovu na vodnej nádrži pri meste Rybnik v Sliezskom vojvodstve sa im podarilo vytiahnuť z vody obrovského sumca, akého ešte nikdy nevideli.
„Záber bol neuveriteľne silný a trvalo viac než hodinu a pol, kým sa nám ho podarilo dostať k hladine,“ opísal jeden z členov tímu, Krzysztof Pyra. „Keď sme ho konečne uvideli, neverili sme vlastným očiam. Bol to hotový kolos – skutočné monštrum!“ Sumec, ktorý sa stal okamžitou senzáciou medzi rybármi, prekonal všetky doterajšie rekordy, informuje na svojom webe TVP World. Doterajším držiteľom svetového prvenstva bol taliansky rybár Alessandro Biancardi, no poľskí lovci ho svojím úlovkom prekonali.
Miesto úlovku sa okamžite stalo centrom pozornost
Vodná nádrž pri Rybniku je známa svojou nezvyčajnou faunou. Leží totiž v blízkosti elektrárne, ktorá do vody vypúšťa teplejšiu vodu, čo urýchľuje rast rýb. Nie je preto výnimkou, že sa tu pravidelne chytajú sumce dlhšie ako dva metre. Tentoraz však rybári narazili na exemplár, ktorý prekonal všetky očakávania – a možno aj hranice predstavivosti. Miesto úlovku sa okamžite stalo centrom pozornosti a prilákalo rybárskych nadšencov z celého Poľska. Tím, ktorý za rekordom stojí, už oznámil, že rybu po zmeraní a zdokumentovaní pustil späť do vody.