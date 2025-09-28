Hostia ostali v nemom úžase: To naozaj im dali zaplatiť aj za toto? Ďalší bizarný účet z reštaurácie rozvíril vášne

RÍM - Skupina hostí v talianskej reštaurácii zažila nepríjemné prekvapenie. Okrem jedál a nápojov si na bločku našli aj nečakaný príplatok – poplatok za hudbu, ktorá hrala v podniku. Diskusia o férovosti takýchto poplatkov sa okamžite rozpútala aj na internete.
Reštaurácie hľadajú rôzne spôsoby, ako navýšiť svoje príjmy, no niektoré praktiky začínajú byť pre zákazníkov poriadne kontroverzné. Menu bez uvedených cien, povinné prepitné ešte pred tým, než je jedlo na stole, či poplatky za drobnosti – hostia sa čoraz častejšie sťažujú, že podniky zachádzajú priďaleko.
Najnovšie pobúrila účtenka z jednej talianskej reštaurácie, ktorá sa rýchlo rozšírila po sociálnych sieťach. Skupina hostí si objednala predjedlá, džús, miešané drinky a niekoľko alkoholických koktailov. Cena zodpovedala tomu, čo si dali – až na jeden detail. Na konci účtu pribudlo 8 eur navyše s poznámkou „hudba“. Ako informuje na svojom webe Mail Online, každý zákazník mal zaplatiť 2 eurá len za to, že počas večera v podniku hral DJ.
Hudba bola príjemná, pokiaľ neuvideli jej cenu na účte
Hostia priznali, že hudba bola príjemná a atmosféru spríjemnila, no netušili, že bude spoplatnená. „Ak by to bolo jasne napísané v menu, vedeli by sme, do čoho ideme,“ uviedol jeden z nahnevaných zákazníkov.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Na internete sa okamžite rozprúdila debata o tom, či je takýto príplatok oprávnený. Niektorí poukazujú na to, že v Taliansku sú podobné „skryté“ poplatky pomerne bežné – napríklad za obrus, príbor či dokonca za použitie koreničky. Iní sú presvedčení, že hudba by mala byť súčasťou zážitku a nie samostatnou položkou na účtenke.
Večera, o akej môže väčšina len snívať: Reštaurácia zverejnila účet! Slováci by museli šetriť CELÉ ROKY
Najde o jedinelý prípad
A nejde o jediný bizarný prípad. Turisti na Apeninskom polostrove aj inde v populárnych destináciách hlásia poplatky, ktoré hraničia s absurdnosťou. Návštevníčka na Ibize si napríklad spomína, že jej účtovali 12 eur len za to, že si zavesila kabelku na háčik pod stolom – a to aj napriek tomu, že háčik pôvodne ani nechcela použiť. Inde si zasa účtujú poplatok za vynechanie ingrediencie z jedla alebo drobný príplatok za drobnosti, ktoré by zákazníci očakávali zadarmo.