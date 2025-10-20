Šokujúci objav pod vlastným domom: Muž objavil temné miestnosti, ktoré by ste nechceli navštíviť! Krv, pleseň... HRÔZA!

USA - Muž zažil skutočný horor vo vlastnom dome. Po rokoch bývania v nehnuteľnosti objavil pod svojím domom tajomnú sieť tunelov a miestností, v ktorých našiel škvrny pripomínajúce krv, staré deky a hustú vrstvu plesne. Svoj desivý nález zverejnil na Reddite a odvtedy vyvolal vlnu reakcií, varovaní aj vtipných komentárov.
„Tunely sa len tiahnu ďalej a ďalej. Možno päť miestností. Niektoré majú elektrinu, iné tečúcu vodu. Je tam veľa špinavých prikrývok – možno aj s krvou,“ napísal muž, ktorý pridal aj niekoľko fotografií. Dodal, že po niekoľkých minútach v podzemí mal problém dýchať pre množstvo plesne a zatuchnutej vody, píše na svojom webe Mirror.
„Je tam toľko plesne. Raz som tam nakrúcal DJ set a moje pľúca sa z toho nikdy nespamätali. Ak som pacient nula ďalšej pandémie, ospravedlňujem sa,“ zažartoval. Pod príspevkom sa okamžite spustila lavína reakcií. Niektorí užívatelia ho varovali: „Nepozeraj film Barbarian!“ – čo odkazovalo na horor z roku 2022, v ktorom žena objaví v prenajatom dome tajné chodby a miestnosť s temnou minulosťou. Ďalší mu ironicky odkázali: „Gratulujem, práve si našiel svoj vlastný mučiaci žalár.“
Čo sa tam v minulosti nachádzalo?
S blížiacim sa Halloweenom sa však objavili aj kreatívne nápady. Jeden z komentujúcich navrhol: „Z toho máš hotový strašidelný dom! Vstupné 20 eur, otvorené dva mesiace v roku, zvyšok roka oddychuješ.“ Iný dodal: „Premeň to na bar! Trochu vyčisti, daj tam gauče, ale ten zápach plesne by som asi neriskoval.“
Návšteva toalety sa premenila na HOROR! Muža pohryzol had do semenníkov: Krvavý boj v kúpeľni sa skončil smrťou
Majiteľ domu však odvetil, že to neplánuje – priestory sú podľa neho „plné špiny a vlhkosti“ a ich rekonštrukcia by bola príliš drahá. Jeden technicky zdatný komentujúci mu však ponúkol racionálnejšie vysvetlenie: podľa neho mohol objaviť starú uhoľňu, kde je viditeľná aj výstuž stropu či zvyšky pôvodného kúrenia.
Radosť z nového bývania sa zmenila na horor: Muž odhalil skrytú izbu za knižnicou! Čo tam objavil?
„Izolácia na potrubí síce nevyzerá ako azbest, ale opatrnosť je na mieste,“ dodal. Mužov objav tak vyvolal viac otázok než odpovedí — a hoci niektorí v ňom vidia priestor pre turistickú atrakciu, iní by radšej ušli, kým sa z podzemia neozve niečo späť.