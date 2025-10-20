Vtáky si vyberajú svoje obľúbené autá: Patrí medzi ne aj to vaše? Zistite, ktoré značky a farby sú najohrozenejšie!

USA - Sú niektoré autá odsúdené na to, že budú častejšie terčom vtáčieho trusu? Podľa novej štúdie áno. Podľa jej výsledkov to totiž vyzerá tak, že operence si na svoje vzdušné nálety vyberajú konkrétne značky a farby áut. Spozornieť by mali najmä majitelia týchto áut!
Zdá sa, že nie iba ľudia, ale aj vtáky majú svoje obľúbené značky áut. Nedávna štúdia zistila, že aj naši operení priatelia uprednostňujú určité typy a farby vozidiel, keď si potrebujú uľaviť „Majitelia áut často debatujú o tom, či niektoré značky alebo farby zasahuje vtáčí trus častejšie. Údaje z nášho prieskumu naznačujú, že na tom niečo môže byť,“ uviedla spoločnosť Alan’s Factory Outlet, informuje na svojom webe portál New York Post.
Aby jej autori vniesli trochu svetla do tohto nepríjemného problému, oslovili 1 000 majiteľov áut s otázkou, či sa ich vozidlo správa ako magnet na vtáčie výkaly. Zistili, že takmer jeden zo štyroch Američanov minie ročne viac ako 500 dolárov (427 eur) na opravy a umývanie auta kvôli vtáčiemu trusu, pričom jeden z desiatich uviedol poškodenie laku po nálete z výšky.
TAKTO lacno zastavíte rosenie okien: Budete sa čudovať, že ste to nevyskúšali skôr!
Aké farby priťahujú operencov najviac?
Najčastejšie sa terčom ich trusu stávajú hnedé, červené a čierne autá, zatiaľ čo svetlejšie farby ako biela, či strieborná/sivá, boli zasiahnuté menej. Spoločnosť Alan’s Factory Outlet vysvetľuje tento farebný výber čiastočne aj tým, že vtáky vnímajú farby inak ako ľudia a dokážu vidieť aj ultrafialové svetlo (UV). „Táto zvýšená schopnosť vidieť spôsobuje, že niektoré farby áut vyniknú viac v ich prostredí,“ uvádzajú autori štúdie. „Výskumy ukazujú, že tieto odtiene sú pre vtáky vizuálne pútavejšie, čo môže vysvetľovať, prečo ich častejšie zasiahnu.“ V období párenia sú ohrozené aj ďalšie časti áut.
Single mama pobavila rodičov: TOTO je geniálny trik, ktorý rozhodne musíte vyskúšať! Budete sa cítiť ako v hoteli
Lesklé povrchy a spätné zrkadlá môžu vtákom ukazovať ich vlastný odraz, čo môže počas tohto obdobia spôsobiť, že si mýlia svoj odraz so súperom a opakovane naň útočia. Čím viac času okolo auta strávia, tým je vyššia šanca, že ho „ozdobia“. Štúdia však môže mať viaceré nepresnosti. Dôvodom je skutočnosť, že svetlé autá ako biele či sivé, môžu byť v skutočnosti na tom rovnako, len si to vodiči nevšimnú, keďže trus na ich povrchoch nie je vidieť. Medzi značky, ktoré sú vtáčím trusom zasiahnuté najviac, patria:
- Ram
- Jeep
- Chevrolet
- Nissan
- Dodge
- Kia
- Tesla
- Audi
- Ford
- Subaru
Nie je celkom jasné, prečo si vtáky vyberajú práve tieto značky, ale experti z Carbuzz si myslia, že ak ide o pickupy, tak majú väčší povrch a tým aj viac miesta „na zásah“. Problém sa netýka len konkrétnych značiek a podľa prieskumu viac ako 58 % Američanov uviedlo, že ich auto bolo v jeden deň zasiahnuté viackrát. V scéne akoby vystrihnutej z Hitchcockovho hororu Vtáci, až 29 % opýtaných uviedlo, že majú pocit, že ich auto je cieľom útokov.
Tento JEDNODUCHÝ trik ochráni vašu práčku pred plesňou: Stačí 5 sekúnd a bude ako nová!
Ako môžete svoje auto chrániť trusom?
Najčastejšie ide o značky Lexus (47 %) a Tesla (39 %). A možno to nie je len pocit, pretože napríklad vrany si dokážu pamätať tváre ľudí až 17 rokov. Štúdia realizovaná v minulosti v Paríži uvádza, že holuby si pamätajú, kto ich kŕmil a kto ich odháňal. Správali sa podľa toho, dokonca aj vtedy, keď si autori tohto experimentu vymenili plášte. A ako môžete svoje auto chrániť trusom?
- Parkujte pod prístreškom alebo v garáži, ak je to možné.
- Používajte plachty na auto, ak parkujete na dlhší čas vonku.
- Vyhýbajte sa parkovaniu pod stromami, elektrickým vedeniami alebo rímsami, kde vtáky často sedia.