Nová štúdia rúca všetky mýty: Pár kíl navyše v starobe nie je na škodu! Môžu dokonca zachrániť život

BERLÍN - Nová štúdia publikovaná v odbornom časopise JAMA priniesla prekvapivé zistenie – u ľudí nad 65 rokov, ktorí podstúpili väčší chirurgický zákrok, sa najnižšia úmrtnosť ukázala u pacientov s miernou nadváhou.
Kilá, ktoré môžu chrániť
Výskumníci analyzovali tisíce prípadov pacientov vo veku nad 65 rokov po plánovaných operáciách a porovnali ich výsledky podľa telesnej hmotnosti. Zistili, že tí s BMI v rozmedzí 25 až 29,9 – teda ľudia s miernou nadváhou – mali najnižšiu úmrtnosť v období 30 dní až jedného roka po zákroku.
Naopak, podváha (BMI pod 18,5) bola spojená s najvyšším rizikom úmrtia, a to až o 75 % vyšším než u normálnej hmotnosti. U pacientov s obezitou 1. a 2. stupňa (BMI 30–39,9) sa nezistil výrazne horší výsledok než u ľudí s normálnym BMI.
Vedci preto predpokladajú, že mierne zvýšené tukové a energetické zásoby môžu starším pacientom pomáhať lepšie zvládať náročné obdobie zotavovania po operácii.
Výzva pre tradičné odporúčania
Dlhé roky platilo, že „zdravý“ BMI pred operáciou by mal byť v rozmedzí 18,5–24,9. Nové dáta však túto predstavu spochybňujú. Podľa odborníkov ide o ďalší dôkaz takzvaného „paradoxu obezity“ – javu, pri ktorom majú ľudia s miernou nadváhou či dokonca obezitou pri niektorých chronických ochoreniach lepšie prežitie než ich štíhlejší rovesníci.
Uwe Knop, diplomovaný odborník na výživu a autor viacerých kníh, upozorňuje, že tieto výsledky by mali lekárov viesť k prehodnoteniu bežných odporúčaní pre starších pacientov. „Nie je dôvod, aby sa ľudia po šesťdesiatke za každú cenu snažili schudnúť pred operáciou. Skôr by sa malo dbať na dobrú výživu a celkovú kondíciu,“ vysvetľuje podľa Focus.de Knop.
Obezita ako riziko aj ochrana
Hoci nadváha je vo všeobecnosti spájaná s vyšším rizikom srdcových chorôb či cukrovky, nové poznatky naznačujú, že v určitých situáciách môže mať aj ochranný efekt. Pri ťažkých ochoreniach, ako sú srdcové zlyhávanie alebo zlyhanie obličiek, sa podľa viacerých štúdií pozoruje vyššia miera prežitia u ľudí s miernou nadváhou.
Vedci to vysvetľujú tým, že telo týchto pacientov má „energetickú rezervu“, ktorá mu umožní lepšie zvládať stres a záťaž pri chorobe či operácii.
Čo z toho vyplýva
Autori štúdie zdôrazňujú, že ich zistenia neznamenajú odporúčanie, aby starší ľudia priberali. Skôr ide o upozornenie, že mierna nadváha nemusí byť automaticky považovaná za zdravotný problém – a že kategórie rizikového BMI by mali byť pri senioroch posudzované individuálne.
Knop dodáva: „Byť trochu silnejší nemusí znamenať byť chorý. Dôležité je, či má človek dostatok síl na regeneráciu a či sa cíti dobre.“