Kňaz v Írsku spôsobil svadobčanom ŠOK: Uprostred modlitby zrazu prestal a spustil... Celý kostol onemel!

DUBLIN - Na svadbách býva veľa prekvapení, ale toto hostia rozhodne nečakali! Počas obradu sa írsky kňaz zrazu chopil gitary a namiesto liturgickej piesne spustil legendárny hit „Wonderwall“ od kapely Oasis. Celý kostol onemel – a o pár sekúnd neskôr spieval spolu s ním.
Nezabudnuteľný moment sa odohral v kostole Mount Temple Church v írskom grófstve Westmeath, kde kňaz Joe McGrath zmenil svadobný obrad na koncert britpopovej klasiky. Namiesto tradičnej piesne sa z oltára ozvalo známe „Today is gonna be the day…“ – a v momente bolo jasné, že sa deje niečo výnimočné, píše na svojom webe What’s The Jam.
Video sa okamžite stalo virálnym
Speváčka Rachel Griffin, ktorá na svadbe vystupovala, zachytila celé vystúpenie na kameru. „Nemohla som uveriť, čo počujem. Bolo to nádherné, veselé a úplne spontánne,“ priznala. Video zdieľala online – a okamžite sa stalo virálnym. Doteraz má viac než 300-tisíc pozretí a komentáre nešetria chválou: „Najcoolovejší kňaz na svete,“ píše jeden z fanúšikov. Iný dodáva: „Toto bola svadba snov!“
Niektorí dokonca označili samotných Oasis, aby im navrhli: „Dajte tomuto chlapovi lístok na najbližší koncert!“ Rachel doplnila, že svadobný obrad bol od začiatku plný radosti. „Otec Joe má úžasný vzťah s mladými ľuďmi. Bolo to úplne nečakané, ale každý si to zamiloval.“ Klip sa medzičasom rozšíril po celej Írsku i mimo neho a internet sa zhoduje na jednom:
„Ten kňaz je jednoducho legenda.“