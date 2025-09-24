Streda24. september 2025, meniny má Ľubor, Ľuboš, zajtra Vladislav

Let na dovolenku zmenil jej život! Myslela si, že má len zaľahnuté v ušiach: Lekári jej odhalili nádor veľký ako avokádo

Mladá žena stratila sluch počas letu, lekári odhalili nádor veľký ako avokádo. Zobraziť galériu (4)
Mladá žena stratila sluch počas letu, lekári odhalili nádor veľký ako avokádo. (Zdroj: The Brain Tumour Charity/Nicole)
© Zoznam/ © Zoznam/

BOSTON – To, čo sa začalo ako obyčajný let z Kalifornie do Massachusetts, sa pre Nicole Cutlerovú skončilo najväčším šokom života. V máji 2021 jej počas letu zaľahlo v ušiach – no namiesto úľavy prišlo absolútne ticho. Mladá žena zistila, že na jedno ucho náhle nepočuje.

Keď jej manžel vyskúšal slúchadlo AirPod na pravom uchu a zvýšil hlasitosť na maximum, Nicole nepočula nič. Vyšetrenia odhalili, že vo svojom mozgu nosila už 15 rokov nádor veľký ako avokádo. „Keď mi povedali, že mám mozgový nádor, celé telo mi zmeravelo. Bol to najdesivejší moment, aký si dokážete predstaviť, obzvlášť keď máte len 22 rokov,“ spomína Nicole.

Mladá žena stratila sluch počas letu, lekári odhalili nádor veľký ako avokádo.
Zobraziť galériu (4)
Mladá žena stratila sluch počas letu, lekári odhalili nádor veľký ako avokádo.  (Zdroj: The Brain Tumour Charity/Nicole)

Pri spätnom pohľade si uvedomila, že varovné signály tu boli už skôr, od detstva trpela závratmi, stratou rovnováhy či zlomeninami spôsobenými častými pádmi. Rozhodujúci bol však až incident v lietadle, po ktorom absolvovala vyšetrenia u audiológa. MRI potvrdila nález masy, ktorá tlačila na jej mozog.

Paralýza pravej strany tela a tváre

Nasledovala 12-hodinová operácia, pri ktorej sa lekárom podarilo odstrániť len polovicu nádoru, keďže zvyšok bol omotaný okolo tvárového nervu. Výsledkom bola polročná paralýza pravej strany tela a tváre, strata rovnováhy a motorických schopností. Nicole sa musela učiť znovu chodiť a absolvovať mesiace rehabilitácií, od fyzioterapie cez logopédiu až po špeciálne cvičenia na tvár.

Mladá žena stratila sluch počas letu, lekári odhalili nádor veľký ako avokádo.
Zobraziť galériu (4)
Mladá žena stratila sluch počas letu, lekári odhalili nádor veľký ako avokádo.  (Zdroj: The Brain Tumour Charity/Nicole)

Biopsia odhalila, že ide o akustický neuróm – benígny nádor, ktorý rastie na sluchovom a rovnovážnom nerve. V auguste 2024 preto podstúpila ďalší zásah: lekári jej transplantovali nerv z ľavej nohy do tváre, aby jej pomohli získať späť úsmev. „Musela som sa druhýkrát učiť chodiť, ale aj keď nikdy nebudem mať svoj pôvodný úsmev, učím sa usmievať srdcom,“ hovorí odhodlane.

Lekár prekvapil tvrdením: Ak vám v poslednej dobe chutí TOTO jedlo, je pravdepodobné, že máte rakovinu Prečítajte si tiež

Lekár prekvapil tvrdením: Ak vám v poslednej dobe chutí TOTO jedlo, je pravdepodobné, že máte rakovinu

Napriek ťažkej skúške Nicole odmietla rezignovať, informujú na webe magazínu Metro. Rozhodla sa bežať všetkých šesť svetových maratónov, aby zvýšila povedomie o mozgových nádoroch. Už má za sebou Boston, Londýn, Chicago a New York a v septembri sa chystá na Berlín. S každým kilometrom zbiera financie pre charitu a silu pre komunitu, ktorej sa stala súčasťou. „Nestratila som len časti seba – fyzicky aj emocionálne – ale našla som hlbší zmysel: silu, poslanie a komunitu. Nebežím len za seba, ale za všetkých, ktorí bojujú s týmto ochorením,“ dodáva.

Mladá žena stratila sluch počas letu, lekári odhalili nádor veľký ako avokádo.
Zobraziť galériu (4)
Mladá žena stratila sluch počas letu, lekári odhalili nádor veľký ako avokádo.  (Zdroj: The Brain Tumour Charity/Nicole)

Podľa britskej NHS ročne diagnostikujú mozgový nádor až 12-tisíc ľuďom. Medzi najčastejšie príznaky patria pretrvávajúce bolesti hlavy, záchvaty, nevoľnosť, poruchy pamäti či osobnosti, postupná paralýza alebo problémy so zrakom a rečou. Odborníci odporúčajú vyhľadať lekára vždy, keď sa objavia nezvyčajné alebo zhoršujúce sa bolesti hlavy či nevysvetliteľné zmeny zdravotného stavu.

Viac o téme: ZdravieLietadloRakovinaNádorSluchNicole Cutler
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Sexuálna závislosť ju zničila:
Sexuálna závislosť ju zničila: Žena sa rozhodla pre šesť rokov celibátu a potom si vzala muža, ktorý bol stále panic!
Zaujímavosti
Rodinný TRAPAS pri obede:
Rodinný TRAPAS pri obede: Teta si omylom pochutila na psom krmive! Neter ju chcela zachrániť, no skončila s obvinením
Zaujímavosti
Baba Vanga a Nosztradamus
Strašné proroctvá sa napĺňajú: Tento rok môže byť podľa Baby Vangy a Nostradama osudový! Blíži sa chaos v Európe?
Zaujímavosti
Domáce vzdelávanie bez pravidiel:
Domáce vzdelávanie bez pravidiel: Mama si s tým neláme hlavu! Jej 8-ročný syn sa naučí čítať a písať až v puberte
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V Slovenskom múzeu dizajnu otvorili expozíciu dizajn.sk
V Slovenskom múzeu dizajnu otvorili expozíciu dizajn.sk
Správy
Veľké priznanie Moniky Bagárovej o ďalšom dieťati: Plány s priateľom! Bude aj svadba?
Veľké priznanie Moniky Bagárovej o ďalšom dieťati: Plány s priateľom! Bude aj svadba?
Prominenti
Ľudia prišli na protest proti ožobračovaniu, uviedol Šimečka
Ľudia prišli na protest proti ožobračovaniu, uviedol Šimečka
Správy

Domáce správy

FOTO Vo viacerých okresoch Košického
Vo viacerých okresoch Košického kraja môže byť v stredu veterno
Domáce
Taký krásny list od
Taký krásny list od štátu ste už dlho nedostali: Slováci si možno čoskoro nájdetu v schránkach poukážky na stovky eur
Domáce
Dostane sa Mikuláš Černák
Dostane sa Mikuláš Černák na slobodu? Rozhodovanie o jeho ďalšom osude sa blíži k záveru!
Domáce
Vláda rozhoduje v Borši: Zmeny pre okresy Rožňava a Trebišov, platby aj banky čakajú novinky
Vláda rozhoduje v Borši: Zmeny pre okresy Rožňava a Trebišov, platby aj banky čakajú novinky
Regióny

Zahraničné

Krajiny G7 označili narúšanie
Krajiny G7 označili narúšanie vzdušného priestoru Ruskom za neprijateľné
Zahraničné
FOTO Uzavretá ulica pred izraelskou
Centrom Osla otriasol výbuch: Polícia hovorí o možnej vojne gangov, zadržali podozrivého
Zahraničné
Jimmy Kimmel
Talk šou Jimmyho Kimmela sa vrátila na obrazovky, Trump vyjadril údiv
Zahraničné
Americká aerolinka musela zastaviť
Americká aerolinka musela zastaviť lety v USA a Kanade, dôvod je nejasný!
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Maya Jama
Fúúúha! Odvážny výstrih známej moderátorky... Skoro jej VYPADLI!
Zahraniční prominenti
Trochu inak s Adelou
Veľké priznanie Moniky Bagárovej o ďalšom dieťati: Plány s priateľom! Bude aj svadba?
Domáci prominenti
Slovenská Miss doplatila na
Slovenská Miss doplatila na Vallov cyklochodník: ZRÁŽKA s cyklistkou!
Domáci prominenti
Veronika Freimanová vo filme
Česká herečka na prahu 70-ky prezradila DÔVOD rozvodu s Brabcom: Je oveľa drsnejší ako nevera!
Osobnosti

Zaujímavosti

FOTO Mladá žena stratila sluch
Let na dovolenku zmenil jej život! Myslela si, že má len zaľahnuté v ušiach: Lekári jej odhalili nádor veľký ako avokádo
Zaujímavosti
FOTO Žena si myslela, že
Žena si myslela, že našla rozbitý hrniec: Vo vnútri bol jeden z najväčších pokladov desaťročia!
Zaujímavosti
FOTO Sexuálna závislosť ju zničila:
Sexuálna závislosť ju zničila: Žena sa rozhodla pre šesť rokov celibátu a potom si vzala muža, ktorý bol stále panic!
Zaujímavosti
TOTO prezrádza dĺžka vašich
TOTO prezrádza dĺžka vašich prstov o vašej fyzickej kondícii
vysetrenie.sk

Dobré správy

Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk

Ekonomika

Slovákom sa z domu nechce: U rodičov zostávame skoro najdlhšie z celej EÚ!
Slovákom sa z domu nechce: U rodičov zostávame skoro najdlhšie z celej EÚ!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!
Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!
Nový konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov: Vypočítajte si, koľko vás vyjde po novom PZP! (kalkulačka)
Nový konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov: Vypočítajte si, koľko vás vyjde po novom PZP! (kalkulačka)

Šport

Hlboký smútok vo futbalových srdciach: Zomrela legenda (†87) československej reprezentácie
Hlboký smútok vo futbalových srdciach: Zomrela legenda (†87) československej reprezentácie
Česko
VIDEO Z tohto tuhne krv v žilách: Hrozivý moment, Slafkovského zasiahla korčuľa do tváre
VIDEO Z tohto tuhne krv v žilách: Hrozivý moment, Slafkovského zasiahla korčuľa do tváre
NHL
V Liverpoole sa diali šialené veci: Po víťaznom góle ho vylúčili, postup s odretými ušami!
V Liverpoole sa diali šialené veci: Po víťaznom góle ho vylúčili, postup s odretými ušami!
Anglický ligový pohár
FOTO Aryny Sabalenkovej v plavkách: Toto telo by jej závidela aj samotná Afrodita!
FOTO Aryny Sabalenkovej v plavkách: Toto telo by jej závidela aj samotná Afrodita!
WTA

Auto-moto

TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava

Kariéra a motivácia

Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Pracovný pohovor
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Kariérny rast
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Kariérny rast
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Výber receptov

Technológie

Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Bezpečnosť
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Armádne technológie
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
Veda a výskum
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
Bezpečnosť

Bývanie

V kamenných múroch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných múroch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!

Pre kutilov

Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Krásna zjednotená pleť bez použitia filtra: Prípravky na pigmentové škvrny či akné zahladia stopy a vytvoria dokonalý vzhľad
Krása
Krásna zjednotená pleť bez použitia filtra: Prípravky na pigmentové škvrny či akné zahladia stopy a vytvoria dokonalý vzhľad
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Taký krásny list od
Domáce
Taký krásny list od štátu ste už dlho nedostali: Slováci si možno čoskoro nájdetu v schránkach poukážky na stovky eur
Dostane sa Mikuláš Černák
Domáce
Dostane sa Mikuláš Černák na slobodu? Rozhodovanie o jeho ďalšom osude sa blíži k záveru!
Hrôzostrašný nález pri Košiciach:
Domáce
Hrôzostrašný nález pri Košiciach: Muž objavil pri dome lebku, našli aj zvyšok kostry! Môže ísť o nezvestnú ženu
Nový nebezpečný PODVOD, zneužili
Domáce
Nový nebezpečný PODVOD, zneužili portál verejnej správy! Na TÚTO správu nereagujte, môžete prísť o peniaze

Ďalšie zo Zoznamu