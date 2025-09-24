Let na dovolenku zmenil jej život! Myslela si, že má len zaľahnuté v ušiach: Lekári jej odhalili nádor veľký ako avokádo

BOSTON – To, čo sa začalo ako obyčajný let z Kalifornie do Massachusetts, sa pre Nicole Cutlerovú skončilo najväčším šokom života. V máji 2021 jej počas letu zaľahlo v ušiach – no namiesto úľavy prišlo absolútne ticho. Mladá žena zistila, že na jedno ucho náhle nepočuje.
Keď jej manžel vyskúšal slúchadlo AirPod na pravom uchu a zvýšil hlasitosť na maximum, Nicole nepočula nič. Vyšetrenia odhalili, že vo svojom mozgu nosila už 15 rokov nádor veľký ako avokádo. „Keď mi povedali, že mám mozgový nádor, celé telo mi zmeravelo. Bol to najdesivejší moment, aký si dokážete predstaviť, obzvlášť keď máte len 22 rokov,“ spomína Nicole.
Pri spätnom pohľade si uvedomila, že varovné signály tu boli už skôr, od detstva trpela závratmi, stratou rovnováhy či zlomeninami spôsobenými častými pádmi. Rozhodujúci bol však až incident v lietadle, po ktorom absolvovala vyšetrenia u audiológa. MRI potvrdila nález masy, ktorá tlačila na jej mozog.
Paralýza pravej strany tela a tváre
Nasledovala 12-hodinová operácia, pri ktorej sa lekárom podarilo odstrániť len polovicu nádoru, keďže zvyšok bol omotaný okolo tvárového nervu. Výsledkom bola polročná paralýza pravej strany tela a tváre, strata rovnováhy a motorických schopností. Nicole sa musela učiť znovu chodiť a absolvovať mesiace rehabilitácií, od fyzioterapie cez logopédiu až po špeciálne cvičenia na tvár.
Biopsia odhalila, že ide o akustický neuróm – benígny nádor, ktorý rastie na sluchovom a rovnovážnom nerve. V auguste 2024 preto podstúpila ďalší zásah: lekári jej transplantovali nerv z ľavej nohy do tváre, aby jej pomohli získať späť úsmev. „Musela som sa druhýkrát učiť chodiť, ale aj keď nikdy nebudem mať svoj pôvodný úsmev, učím sa usmievať srdcom,“ hovorí odhodlane.
Lekár prekvapil tvrdením: Ak vám v poslednej dobe chutí TOTO jedlo, je pravdepodobné, že máte rakovinu
Napriek ťažkej skúške Nicole odmietla rezignovať, informujú na webe magazínu Metro. Rozhodla sa bežať všetkých šesť svetových maratónov, aby zvýšila povedomie o mozgových nádoroch. Už má za sebou Boston, Londýn, Chicago a New York a v septembri sa chystá na Berlín. S každým kilometrom zbiera financie pre charitu a silu pre komunitu, ktorej sa stala súčasťou. „Nestratila som len časti seba – fyzicky aj emocionálne – ale našla som hlbší zmysel: silu, poslanie a komunitu. Nebežím len za seba, ale za všetkých, ktorí bojujú s týmto ochorením,“ dodáva.
Podľa britskej NHS ročne diagnostikujú mozgový nádor až 12-tisíc ľuďom. Medzi najčastejšie príznaky patria pretrvávajúce bolesti hlavy, záchvaty, nevoľnosť, poruchy pamäti či osobnosti, postupná paralýza alebo problémy so zrakom a rečou. Odborníci odporúčajú vyhľadať lekára vždy, keď sa objavia nezvyčajné alebo zhoršujúce sa bolesti hlavy či nevysvetliteľné zmeny zdravotného stavu.