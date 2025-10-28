Dráma v slávnej dovolenkovej destinácii: VIDEO Turista mlátil na ulici transženu! Sám skončil zakrvavený

BANGKOK - Na rušnom chodníku v Bangkoku sa odohrala brutálna bitka. Cudzinec tam napadol thajskú transženu – kopal ju, vláčil po zemi a bil. Krátko po útoku ho však dobehla skupina miestnych, ktorá sa obete zastala.
Brutálny útok na Sukhumvite
Ako informoval portál ThaiRath, k incidentu došlo na chodníku v oblasti Sukhumvit v thajskom Bangkoku. Video, ktoré sa objavilo aj na facebookovej stránke You Know, zachytáva, ako muž v čiernom tričku útočí na transženu v žltých šatách.
Záznam ukazuje, že ju opakovane udieral, kopal do nej, zhodil ju na zem a ťahal po chodníku. Žena kričala o pomoc, no útočník v zúrivosti nepoľavil.
Niekoľko okoloidúcich transžien na neho kričalo, aby prestal. Keď sa jedna z nich pokúsila zasiahnuť, muž sa obrátil proti nej a začal po nej hádzať odpadky.
Pomsta na mieste
O pár minút neskôr sa situácia dramaticky otočila. Skupina thajských mužov, ktorí útok videli, sa rozbehla za cudzincom a fyzicky ho napadla. V závere videa leží útočník na zemi s krvou na hlave a jeden z mužov ho pokarhal za to, že zbil ženu.
Podľa svedkov išlo o spontánnu reakciu rozhorčených miestnych, ktorí chceli obeti pomôcť. Presný motív útoku zatiaľ nie je známy a polícia sa k prípadu oficiálne nevyjadrila.
Zverejnené zábery šokovali krajinu
K incidentu malo dôjsť v neznámom čase, no podľa tabúľ na zázname sa odohral v jednej z bočných ulíc Sukhumvitu, známej svojím nočným životom. Video sa medzitým stalo virálnym a vyvolalo diskusiu o násilí voči transrodovým osobám v Thajsku, ktoré sa pritom často označuje za tolerantnú krajinu voči LGBTI+ komunite.