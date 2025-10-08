Každý deň rovnaké peklo: Sused mu bráni dostať sa domov! Majiteľ zvažuje RADIKÁLNE riešenie

LONDÝN - Rozčúlený obyvateľ sa na Reddite posťažoval, že sused neustále parkuje na jeho súkromnej príjazdovej ceste napriek opakovaným upozorneniam. Po treťom incidente v priebehu týždňa už stráca trpezlivosť a zvažuje, že zavolá odťahovú službu. Má však obavy, že týmto krokom spor ešte viac vyhrotí.
Spor o parkovanie rozčúlil jedného muža natoľko, že zvažuje radikálne riešenie. Ako informuje na svojom webe Express, sused totiž opakovane využíva jeho súkromné parkovacie miesto bez povolenia. Hoci je parkovacie miesto súčasťou nájomnej zmluvy vlastníka, vždy si nájde výhovorku, prečo ho obsadiť. Neustály problém priviedol anonymného majiteľa domu na pokraj zúfalstva a hľadá spôsob, ako situáciu riešiť.
Všetko opísal na Reddite a požiadal používateľov o radu, ako má postupovať. Príspevok zarezonoval u mnohých ďalších majiteľov domov, ktorí zažili podobné problémy. Rozčúlený majiteľ napísal: Práve som sa vrátil z 12-hodinovej zmeny, úplne vyčerpaný, a čo vidím? Susedovo auto zaparkované priamo uprostred mojej príjazdovej cesty. Znova. Toto je už tretíkrát tento týždeň a ide mi prasknúť hlava. Bývam v radovej zástavbe, kde je parkovanie už aj tak katastrofa.
Sused mu parkuje na vlastnej príjazdovej ceste
Tento dom som kúpil práve preto, že má vlastnú príjazdovú cestu. Hovoril som s nimi už viackrát a vždy rovnaké výhovorky: ‘len na minútku, čakám zásielku’, alebo ‘moja sestra prišla na návštevu a potrebuje miesto’. Chápem, že parkovanie je problém, ale nie môj.“ Tretí incident bol zrejme poslednou kvapkou. Tentoraz majiteľ zdôraznil, že nejde len o samotné miesto, ale aj o to, že auto mu blokuje prístup k domu: „Nemôžem sa ani dostať k vlastným dverám bez toho, aby som nemusel prechádzať cez trávnik. Mám toho plné zuby.“
Koniec chápavého suseda
Vraj už nechce byť milý a chápavý sused, pretože to nikam nevedie: „Časť mňa chce jednoducho zavolať odťahovku, ale nechcem situáciu zhoršiť. Čo iné mám robiť? Čo by ste urobili vy na mojom mieste? Už naozaj nevládzem.“ Na jeho príspevok reagovali viacerí používatelia: Jeden napísal: „Zaparkuj za nimi, choď so psom, najedz sa, choď spať. Nech si to ráno vyrieši sám. Ak nie si unavený, kľudne zavolaj odťahovku.“
Ďalší súhlasil: „Presne tak, zaparkuj za nimi a choď si po svojom. Ráno nech sa potia, keď budú chcieť odísť. Ak to nepochopia, potom je čas na odťahovku.“ Tretí radil: „Máš dve možnosti. Prvá: ísť za susedom, povedať mu, aby okamžite auto preparkoval, inak bude odtiahnuté. A ak to spraví znova, nech vie, že pôjde rovno preč. Druhá: rovno zavolaj odťahovku. Ty nič neeskaluješ, on áno, pretože je k tebe úmyselne neúctivý. Nemá voči tebe žiadny rešpekt a robí si z teba srandu tým, že to opakuje. Ty si to nezačal, ale donútil ťa to riešiť.“