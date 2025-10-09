Smiešne malý byt za smiešne vysokú cenu: FOTO Večeru si uvaríte priamo z postele! Internet sa baví aj hnevá zároveň

MANCHESTER - Na internete sa objavila ponuka, ktorá vyrazila dych aj tým, čo si už na britské ceny bývania zvykli. Miniatúrny byt v Manchestri ponúkaný za 870 eur mesačne je taký malý, že nájomník by mohol variť priamo z postele – doslova.
Byt, ktorý sa nachádza v oblasti Salford v britskom Manchestri, sa objavil na portáli Rightmove s popisom „krásne zariadený štúdiový byt ideálny pre pracujúceho jednotlivca“. Ako informuje na svojom webe New York Post, realita však podľa fotografií vyzerá úplne inak. Priestor je taký malý, že kuchyňa sa doslova dotýka postele. Na jednom z obrázkov je vidieť, že dvierka rúry by sa pri otvorení opreli o perinu. Napriek tomu majitelia požadujú nájomné vo výške 870 eur mesačne.
Inzerát opisuje byt ako „moderný“ s kúpeľňou, ktorá zahŕňa sprchovací kút, umývadlo a WC, a tiež kuchyňu „s kompletným vybavením“. V skutočnosti však ide o priestor, ktorý by sa pokojne zmestil do väčšej spálne.
Raňajky do postele
Používatelia internetu na ponuku reagovali pobavene aj pobúrene: „Myslel som si, že to musí byť Londýn. Toto dáva úplne nový význam pojmu ‘raňajky do postele’,“ napísal jeden komentujúci.
„Môj kôň má väčší box než toto. Ten nájom je čisté šialenstvo,“ dodal ďalší. Iný si zase ironicky predstavil, ako „fridge-freezer“ vytvára chladný podmaz počas noci: „Krásny pokojný spánok za zvukov arktického vetra z chladničky.“
Niektorí sa zasmiali aj na kreatívnom opise majiteľa: „Akože ‘otvorený priestor’? To myslíte, že keď otvorím dvere, som hneď v celej izbe, kde môžem prať, variť a spať bez toho, aby som sa pohol z postele?“
Extrémne malé byty za vysoké ceny
Na obranu prenajímateľov možno dodať len to, že v mestách ako Manchester či Londýn ide o čoraz bežnejší trend. Extrémne malé byty za vysoké ceny sú totiž odpoveďou na rastúce nájomné a nedostatok priestoru. Podobné prípady sa pritom šíria aj inde vo svete. Osoby žijúce v New Yorku často zdieľajú zábery svojich „mikroapartmánov“ s rozlohou len niekoľko metrov štvorcových – a pritom platia aj viac než 1 500 eur mesačne. Zdá sa, že luxus dneška má nové rozmery – doslova.
