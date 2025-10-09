Vedci bijú na poplach: Vo vesmíre sa skrývajú neviditeľné asteroidy! Môžu zasiahnuť Zem a zničiť celé mestá

USA - Vedci varujú pred nebezpečenstvom, ktoré sa skrýva takmer priamo pred našimi očami. Vo vnútri slnečnej sústavy sa pohybujú asteroidy, ktoré sú pre naše teleskopy prakticky neviditeľné – no ich kolízia so Zemou by mala ničivé následky!
Astronómovia zo Štátnej univerzity São Paulo v Brazílii upozornili na nový typ vesmírneho nebezpečenstva – takzvané „neviditeľné“ asteroidy, ktoré obiehajú okolo Slnka v blízkosti Venuše. Ide o objekty, ktoré sa nachádzajú v oblasti, kde ich súčasné teleskopy nedokážu zachytiť, pretože ich oslepuje slnečné žiarenie.
Pre pozemské observatóriá sú takmer neviditeľné
Tieto vesmírne telesá sa označujú ako koorbitálne asteroidy. Na rozdiel od tých v hlavnom páse medzi Marsom a Jupiterom, tieto krúžia po dráhe, ktorá je v rezonancii jedna k jednej s Venušou – teda ich obežná doba okolo Slnka je rovnaká ako u tejto planéty. Práve táto zvláštnosť spôsobuje, že sú pre pozemské observatóriá takmer neviditeľné a dajú sa pozorovať len niekoľko dní v roku, keď sa ich poloha na krátky čas „odhalí“ mimo oslnenia Slnkom.
Mohli by zničiť celé mestá
Ešte väčšie obavy však vyvolávajú ich nepredvídateľné a premenlivé dráhy. Simulácie ukazujú, že tieto asteroidy menia svoje obežné konfigurácie približne každých 12-tisíc rokov. V jednej fáze sa držia bezpečne pri Venuši, no v inej sa môžu nebezpečne priblížiť k Zemi. Podľa výpočtov môžu mať rozmery až niekoľko stoviek metrov. V prípade nárazu by spôsobili kráter široký niekoľko kilometrov a výbuch s energiou stoviek megaton TNT – čo by mohlo zničiť celé mestá alebo rozsiahle regióny.
Vedci upozorňujú, že súčasné teleskopy majú len veľmi obmedzené možnosti ich sledovania. Asteroidy sa totiž nachádzajú v častiach oblohy, ktoré sú dlhodobo zaliate slnečným svetlom, a preto sa vymykajú z dosahu bežných pozorovaní. Odborníci preto apelujú na vznik nových vesmírnych misií vybavených špeciálnou technológiou, ktorá by dokázala tieto skryté hrozby identifikovať a sledovať. Kým sa tak stane, Zem zostáva v nevedomosti – a možno aj v tieni svojho budúceho osudu.