TRAGÉDIA na dovolenke: Matka a dve deti náhle zomreli, otec rodiny bojuje o život! ŠOKUJÚCE detaily vyšetrovania

ISTANBUL – V jednom z hotelov v tureckom meste Istanbul došlo k veľkej tragédii. Zo štyroch členov mladej rodiny sú už traja po smrti a posledný, otec, bojuje v nemocnici o život. Vyšetrovanie sa zúžilo na jedno miesto po tom, ako boli hospitalizovaní s podobnými príznakmi ďalší dvaja ľudia.
Mladá rodina plánovala prežiť v Istanbule krásne spoločné chvíle. Všetko je ale napokon inak. Dovolenka sa zmenila na horor. Böcekovci sa ubytovali v nemenovanom hoteli na predmestí Istanbulu (Fatih). Ako píše miestny denník Milliyet, rodičia aj s dvomi deťmi museli byť náhle prevezení do nemocnice. Tam nastali ešte väčšie komplikácie. Obe deti (†3 a †6) zomreli v piatok 14. novembra vo večerných hodinách, matka Çğdem Böceková na druhý deň ráno. Otec rodiny Servet bojuje o život na Jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS).
Z hotela boli po tragickej smrti troch ľudí prevezení do nemocnice s podobnými príznakmi ďalší traja hostia. Dvaja sa sťažovali na nevoľnosť a dávanie, tretieho prijali na pohotovosti pre problémy so srdcom. Polícia už medzitým spustila vyšetrovanie.
Otrava jedlom
Rodina s dvomi deťmi bola ubytovaná na prvom poschodí hotela, zatiaľ čo ďalší traja hospitalizovaní až na štvrtom. Z výpovedí zamestnancov sa zistilo, že v jednej z miestností na prízemí vykonali postrek proti pesticídom. Polícia už zadržala dvoch zamestnancov tejto firmy a jedného zamestnanca hotela.
Turecké zdroje pripomínajú, že celkovo bolo zadržaných už 8 osôb. Medzi nimi sú majiteľ hotela, traja predavači, pekár, majiteľ kaviarne, syn majiteľa spoločnosti na výrobu pesticídov a zamestnanec, ktorý vykonával postrek. Všetkých čaká súdne konanie.
V rámci vyšetrovania celý hotel evakuovali. V súčasnej dobe sa zisťuje kontaminácia prostredia. Polícia pracuje s dvomi verziami. Buď za otravu môžu pouliční predajcovia jedla (plnené mušle), alebo samotný hotel.
V súčasnej dobe sa ešte čaká na výsledky toxikológie Ústavu súdneho lekárstva a na výsledky vzoriek potravín odobratých z hotela.