Pokojný deň v zábavnom parku sa zmenil na HOROR: Návštevníci neverili vlastným očiam! Však to je skutočná mŕtvola

ORLANDO - Návštevník jedného z najnovších zábavných parkov v USA, Epic Universe v Orlande, skolaboval krátko po tom, ako absolvoval jazdu na horskej dráhe. Tridsiatnik bol podľa úradov po incidente prevezený do nemocnice, kde ho vyhlásili za mŕtveho.
V parku Epic Universe našli tridsiatnika, ktorý ostal v bezvedomí po jazde na horskej dráhe. Agentúru Associated Press o tom informovala kancelária šerifa okresu Orange v Orlande. Podľa policajnej správy vyhlásili muža za mŕtveho v nemocnici. Ďalšie podrobnosti nie sú doteraz známe, informuje na svojom webe Huff Post.
Otvorenie bolo len nedávno
Universal Orlando Resorts otvorili v máji. Areál má päť tematických častí a hotel s 500 izbami. Ide o prvý veľký tradičný zábavný park otvorený na Floride od roku 1999, keď vznikol Universal Islands Of Adventure. V roku 2017 Universal otvoril ešte tematický vodný park Volcano Bay v Orlande. Pridaním Epic Universe sa celkový počet parkov v komplexe na Floride zvýšil na štyri, vrátane Universal Studios.