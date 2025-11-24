Telo matky skrýval roky: Celé roky sa za ňu vydával! Syna prezradili tvár a ruky

MANTOVA - V obci pri Mantove v Taliansku odhalili desivý prípad: 58-ročný muž sa celé roky vydával za svoju zosnulú matku, aby poberal jej penziu. Prasklo to, keď sa v prestrojení objavil na úrade po novú občiansku kartu.
Taliansky región Lombardsko zažil prípad, ktorý šokoval aj skúsených úradníkov. Muž z obce Borgo Virgilio si po smrti svojej matky vytvoril dvojitý život – doma ukrýval jej telo a navonok sa na ňu premieňal.
Parochňa, dlhá sukňa, masívny náhrdelník, lak na nechtoch a hlas imitujúci staršiu ženu. S týmto výzorom prichádzal na úrady celé roky, aby pokračoval v čerpaní jej dôchodku, uvádza denník Corriere della Sera.
Prvý moment podozrenia: „Tvár a ruky nezodpovedali veku“
Príbeh sa začal rúcať vo chvíli, keď do kancelárie matriky vstúpila údajná 85-ročná žena žiadajúca o obnovu občianskeho preukazu. Úradníčka zaregistrovala detaily, ktoré jej nedali pokoj – neprimerane silný krk, nezvyčajne hladká koža a brada presvitajúca cez hrubú vrstvu mejkapu.
Starostovi Francescovi Aportimu sa pri osobnom stretnutí potvrdilo, že niečo nesedí. „Vstúpila pomalým, neistým krokom. Sukňa až po členky, krikľavý rúž, staromódne šperky. No keď sa človek pozrel lepšie… tie vrásky jednoducho nepatrili osemdesiatničke. A hlas? Snažil sa o ženský tón, ale občas mu preskočil do mužského,“ opísal situáciu.
Polícia pozrela kamery – a príbeh sa začal skladať
Miestna polícia si po oznámení úradníčky vyžiadala záznamy z kamier. Šok prišiel okamžite: „starena“ prišla autom. A vedeli, že skutočná dôchodkyňa vodičský preukaz nemala. Kontrola databáz ukázala ešte temnejší obraz:
- žena nebola roky evidovaná v zdravotnom systéme
- nechodila k lekárom ani na kontroly
- susedia ju desaťročie nevideli
- podpisy na úradných dokumentoch sa nezhodovali s originálmi
- daňové priznania a majetkové podania sa však pravidelne odovzdávali – dokonca vo výške 53-tisíc eur ročne
Podľa starostu sa obrysy prípadu „skladali po malých kusoch – a každý ďalší bol horší než ten predchádzajúci“.
Úrady „starenku“ opäť predvolali. Prišiel muž v sukni
Keď úrady požiadali, aby sa „pani“ ešte raz dostavila, telefón zdvihol jej syn. Uistil ich, že zariadi, aby jeho matka prišla. O pár dní sa v budove objavila opäť – rovnaké prestrojenie, rovnaké oblečenie, rovnaká parochňa.
Tentoraz však na ňu čakali starosta a policajt v civile. Po krátkom rozhovore bolo jasné, že herecký výkon končí. Muž sa zrútil a všetko priznal.
V dome našli telo ženy, ktorá zomrela pred rokmi
Po výpovedi priviedol policajtov do domu. V jednej z izieb ležalo telo jeho matky, Grazielly Dall’Oglio, v pokročilom štádiu mumifikácie. Podľa prvotných informácií zomrela už v roku 2022.
Muž bol nezamestnaný a podľa vyjadrení starostu žil v „prázdnote a extrémnej samote“. V skutočnosti však rodina nevykazovala veľké finančné problémy – vlastnili niekoľko nehnuteľností aj pôdu.
Motív? Možno peniaze, možno strach. Polícia čaká na autopsiu
Hoci dôchodok bol hlavným zjavne preukázateľným motívom, vyšetrovateľom stále chýbajú odpovede na kľúčové otázky: Ako žena zomrela? Prečo syn neohlásil jej smrť? A aké psychické rozpoloženie ho doviedlo až k tomu, že roky vystupoval ako vlastná matka?
Starosta Aporti dodal jediné: „Toto je príbeh obrovskej samoty a tragédie, ktorá sa ešte len začne objasňovať.“