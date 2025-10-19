Osem rokov nevyšiel z bytu! Muž žil s mŕtvolou svojej matky, jej spálňu oblepil

PALMA - Polícia na španielskej Mallorke zažila šokujúci nález. V byte v štvrti Santa Catalina v Palme zatkla 43-ročného muža, ktorý roky žil izolovaný od sveta - aj so svojou mŕtvou matkou, ktorej telo našli v spálni zapečatenej izolačnou páskou, aby prekryl zápach rozkladu.
Podľa miestnych médií sa muž, známy len ako Javier S., údajne polícii priznal, že po smrti svojej 80-ročnej matky Antonie uzavrel dvere jej izby lepiacou páskou. Tvrdil, že sa tak snažil zabrániť šíreniu pachu. Antoniu našli ležať na posteli – vedľa nej stále bežal ventilátor a rádio, ktoré si zrejme pustila naposledy pred smrťou. Žena zomrela v auguste tohto roka.
Javier vyšetrovateľom povedal, že byt neopustil minimálne osem rokov a všetko potrebné mu obstarávala matka. Po jej smrti – podľa jeho slov len mesiac pred objavením tela – prežíval na zvyškoch jedla, ktoré mala doma: sušienkach, ryži a cíceri. Susedia však polícii uviedli, že Javiera nevideli opustiť byt už viac ako trinásť rokov. „Bol úplne závislý od svojej mamy, ktorá bola na svoj vek veľmi aktívna. Vždy chodila sama nakupovať a bez problémov zvládala schody do bytu,“ povedal jeden z nich pre denník Diario de Mallorca.
Políciu zalarmovala susedka, ktorá si všimla, že Antonia sa už niekoľko týždňov neukázala. Po vstupe do bytu ich čakal hrozivý obraz – telo staršej ženy a jej syn, ktorý tam údajne dobrovoľne žil v izolácii celé roky. Predbežné výsledky pitvy naznačujú, že príčina smrti mohla byť násilná, no presné výsledky ešte čakajú na potvrdenie. Javier pred súdom v Palme vyhlásil, že s matkinou smrťou nemá nič spoločné. Zatiaľ nebol oficiálne obvinený, no vyšetrovatelia ho vedú ako podozrivého z „trestného činu proti životu“.
Súd ho prepustil na slobodu s tým, že sa musí každé dva týždne hlásiť. Úrady však pripúšťajú, že nie je isté, či sa bude vedieť prispôsobiť podmienkam prepustenia – najmä keď sa celé roky dobrovoľne väznil vo vlastnom byte.