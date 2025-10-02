Dráma v lietadle! Sklopené sedadlo vyvolalo peklo: Kvôli bitke muselo lietadlo núdzovo pristáť

LONDÝN - Bežný spor o sklopené sedadlo sa zmenil na nočnú moru. Počas letu z Veľkej Británie do Turecka zaútočil 35-ročný Brit na spolucestujúceho, čo prinútilo posádku k núdzovému pristátiu v Grécku. Incident skončil až pred súdom.
Etiketa ohľadom skláňania sedadiel býva častým zdrojom konfliktov. To, čo sa odohralo 1. septembra počas letu z Manchestru do Antalye, však nabralo úplne iné rozmery a skončilo až na súde. Podľa denníka Ekathimerini sa počas letu 35-ročný Brit rozhodol sklopiť svoje sedadlo. Keď pocítil mierne zatrasenie, namiesto pokojného vyriešenia situácie zaútočil na 41-ročného tureckého pasažiera sediaceho za ním. Podľa svedkov ho mal opakovane udrieť päsťou.
Pasažiera musel ošetriť lekár
Incident spôsobil taký rozruch, že pilot bol nútený odkloniť lietadlo a pristáť v gréckom meste Solún. Napadnutý pasažier bol na mieste ošetrený lekárom a našťastie mohol v ceste pokračovať. Brita však polícia ešte v tú noc vyviedla z paluby.
Grécky súd uznal muža vinným z ublíženia na zdraví a narušenia verejného poriadku. Dostal trest 15 mesiacov väzenia, ktorý si však môže „vykúpiť“ dennou pokutou vo výške 15 eur. Celkovo by tak zaplatil približne 170-tisíc korún. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný a muž bol do odvolania prepustený na slobodu. Brit pred súdom tvrdil, že nešlo o bitku, ale iba o to, že strčil do spolucestujúceho. Zároveň priznal, že pred incidentom vypil dve pivá, no odmietol, že by bol násilný.
Podobné situácie sa množia
Podobné situácie sa podľa Úradu pre civilné letectvo množia. Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov uvádza, že len minulý rok stúpol počet incidentov spôsobených neukáznenými cestujúcimi o osem percent. Denne ich je viac ako 150. Alkohol je pritom jedným z najčastejších spúšťačov konfliktov. Odborníci upozorňujú, že opitý pasažier môže ohroziť nielen seba, ale aj celé lietadlo – najmä v prípade núdzovej evakuácie, kedy nemusí byť schopný dodržiavať pokyny posádky.