CHAOS na letisku: Z lietadla muselo tesne pred odletom vystúpiť 20 cestujúcich! Dôvod bol PREKVAPUJÚCI

FLORENCIA - Extrémne teplo a krátka vzletová dráha na letisku vo Florencii spôsobili, že lietadlo British Airways bolo príliš ťažké na bezpečný odlet. Aby stroj zvládol náročné podmienky, muselo ho opustiť dvadsať cestujúcich. Podľa odborníka bude vzhľadom na klimatické podmienky dochádzať k podobným udalostiam čoraz častejšie.
Dvadsať cestujúcich muselo vystúpiť z lietadla smerujúceho na londýnske letisko City, aby sa vyrovnala hmotnosť po natankovaní väčšieho množstva paliva vo Florencii. Lietadlo BA Embraer ERJ-190 totiž potrebovalo viac pohonných hmôt kvôli vysokej teplote ovzdušia, upozorňuje The Sun. Pri teplote nad 35 °C nie je vzduch dostatočne hustý a motory musia pracovať intenzívnejšie, aby dosiahli cestovnú výšku.
Problémom bola aj krátka vzletová dráha
Problém zhoršila aj krátka vzletová a pristávacia dráha na letisku Amerigo Vespucci vo Florencii, ktorá je dlhá len 1 560 metrov. Jedna pasažierka uviedla: „Pilot povedal, že niektorí ľudia musia vystúpiť kvôli extrémnym horúčavám. Bolo okolo 35 stupňov a lietadlo potrebovalo viac paliva, aby motory pracovali efektívne. Personál hovoril, že vyložiť budú musieť 36 ľudí, ale nakoniec ich bolo asi 20.“ Spoločnosť British Airways sa cestujúcim ospravedlnila a jej hovorca uviedol: „Vzhľadom na jedinečný charakter letiska s krátkou dráhou majú extrémne teploty vplyv na tlak vzduchu, a preto sa musí znížiť hmotnosť lietadla. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti. Naše tímy pracovali na tom, aby sa cestujúci dostali do cieľa čo najrýchlejšie.“
Letecký odborník z Univerzity v Readingu, Jonny Williams, doplnil: „Horúce letné dni, počas ktorých menšie letiská musia obmedzovať hmotnosť lietadiel, sa budú vyskytovať čoraz častejšie. Podmienky, ktoré kedysi vznikali raz za leto, sa do 60. rokov tohto storočia môžu objavovať tri až štyrikrát týždenne. Lietanie do Španielska, Talianska či Grécka sa môže zdražiť, keďže lety budú pre klimatické zmeny prepravovať menej pasažierov.“