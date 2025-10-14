Veľké problémy aeroliniek: Finnair zrušil desiatky letov! Dôvod by vás ani vo sne nenapadol

HELSINKI - Fínsky dopravca Finnair musel zrušiť desiatky letov po tom, čo sa zistilo, že poťahy sedadiel v lietadlách boli čistené nesprávnym spôsobom. Podľa spoločnosti mohla neautorizovaná metóda prania ovplyvniť ich protipožiarne vlastnosti.
Chybná údržba ohrozila bezpečnostné štandardy
Finnair oznámil, že niektoré lety naplánované na pondelkový večer a utorok museli byť z preventívnych dôvodov zrušené. Išlo o približne 40 spojov lietadiel typu Airbus A320. Problém vznikol po tom, čo sa zistilo, že sedadlové poťahy boli dlhší čas prané vodnou metódou, ktorú výrobca materiálu neschválil.
„Poťahy sedadiel boli opakovane čistené vodou, ale výrobca upozornil, že vplyv takejto metódy na protipožiarnu ochranu nebol dostatočne overený,“ uviedol podľa Polsat News dopravca vo vyhlásení.
Päťtisíc cestujúcich bez letu
Zrušené spoje zasiahli približne 5 000 pasažierov. Lietadlá mali smerovať do viacerých európskych destinácií vrátane Paríža, Bruselu či Ríma. Finnair sa cestujúcim ospravedlnil a dodal, že vzhľadom na prebiehajúce školské prázdniny vo Fínsku bude hľadanie náhradných letov zložité.
„Ide o nešťastnú situáciu, ktorú však riešime s maximálnym dôrazom na bezpečnosť a komfort našich cestujúcich,“ uviedla spoločnosť. Finnair zároveň pripustil, že ďalšie rušenia letov nie sú vylúčené.
Rok plný problémov pre Finnair
Tento rok bol pre fínske aerolínie mimoriadne náročný. Okrem technických komplikácií ich postihli aj opakované štrajky palubného a pozemného personálu, ktoré viedli k zrušeniu stoviek letov. Práve pre tieto incidenty označil nemecký portál Flightright Finnair za najhoršiu leteckú spoločnosť v Európe.