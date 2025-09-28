Nedeľa28. september 2025, meniny má Václav, zajtra Michal, Michael, Michaela

Dovolenka v Francúzsku sa zmenila na nočnú moru: Matka čelila verejnej kritike za výchovu detí! Dostali zákaz vstupu?

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

PARÍŽ - Čo sa začalo ako pokojná prechádzka po obchodoch na pobreží, skončilo nepríjemnou konfrontáciou. Matka z Británie bola konfrontovaná majiteľkou obchodu kvôli drobnému poškodeniu hračiek a následne kritizovaná za svoj spôsob výchovy – pred očami detí a iných zákazníkov.

Dovolenka vo Francúzsku sa pre jednu britskú rodinu stala nečakaným zdrojom stresu a zamyslenia nad výchovou. Matka dala svojim deťom (3 a 6 rokov) po 5 € na suvenír a vybrali sa do miestneho obchodu s ručne vyrábanými hračkami a detským oblečením. Detský kútik obsahoval farebné ručne háčkované medvedíky, ktoré si deti chvíľu držali na kolenách, zatiaľ čo matka prezerala ostatné výrobky.

Nechcú si vaše deti upratovať? Mama a učiteľka odhalila trik, ktorý funguje VŽDY! Stačí 5 minút Prečítajte si tiež

Nechcú si vaše deti upratovať? Mama a učiteľka odhalila trik, ktorý funguje VŽDY! Stačí 5 minút

Počas návštevy sa stalo malé nedopatrenie – medvedíky mali tenké drevené paličky v uškách na tvarovanie, ktoré sa jemným otáčaním uší detí poškodili. Matka si toho nevšimla a deti sa hračiek dotýkali veľmi opatrne.

Kritika rodičovského prístupu

O desať minút neskôr ich však pred obchodom oslovila majiteľka, tvrdila, že deti poškodili dve hračky, a požiadala ich, aby sa vrátili. Matka priznala svoju zodpovednosť za drobný incident, no stretnutie sa rýchlo zmenilo na širšiu kritiku jej rodičovského prístupu. Majiteľka obvinila matku, že „anglické, nemecké a iné deti sú nevychované, nemajú limity“ a že jej deti nechali neporiadok, ktorý musel manžel upratať.

Nový trik mamičky zo Sydney: Takto zastaví detské záchvaty behom pár sekúnd! Rodičia hovoria o zázraku Prečítajte si tiež

Nový trik mamičky zo Sydney: Takto zastaví detské záchvaty behom pár sekúnd! Rodičia hovoria o zázraku

Matka pokojne reagovala a vysvetlila, že si bola vedomá svojho malého omylu a že správanie detí bolo výnimočne jemné. Majiteľka však priznala, že je frustrovaná po lete plnom podobných skúseností, a jej kritika rodičovstva nebola namierená osobne proti tejto rodine, hoci jej spôsob konfrontácie bol podľa matky „veľmi tvrdý“ – a to pred deťmi aj ostatnými zákazníkmi.

Vo Francúzsku sa necítia vítaní 

V diskusii na platforme Talk matka doplnila viac kontextu: obvykle by do takýchto krehkých obchodov deti nevzala, nikdy predtým nič nerozbili a tento moment bol jedným z tých zriedkavých, keď trochu povolila dohľad, mysliac si, že jemné hračky nebudú utrpieť. Napriek tomu ju skúsenosť prinútila zamyslieť sa: Bola konfrontácia dôsledkom jej rodičovského štýlu, náhoda, alebo ide o zaujatý prístup voči britským turistom?

Single mama pobavila rodičov: TOTO je geniálny trik, ktorý rozhodne musíte vyskúšať! Budete sa cítiť ako v hoteli Prečítajte si tiež

Single mama pobavila rodičov: TOTO je geniálny trik, ktorý rozhodne musíte vyskúšať! Budete sa cítiť ako v hoteli

Rodina si užívala dovolenku, no tento incident zanechal matku zneistenú a v podstate pocit, že nie sú vo Francúzsku úplne vítaní. Otázky o rozdieloch vo výchove, očakávaniach a kultúrnych stereotypoch sa stali hlavným odkazom tejto skúsenosti.

Viac o téme: DetiMamaVýchovaKritika
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Šokujúce priznanie matky: Telo
Šokujúce priznanie matky: Telo svojej dcéry ukrývala celé dve desaťročia v mraziacom boxe
Zaujímavosti
Zábava alebo psychický teror?
Zábava alebo psychický teror? Mini zariadenie priviedlo ženu k slzám a ukončilo vzťah! Priateľ sa bráni, bol to len žart
Zaujímavosti
Hostia ostali v nemom
Hostia ostali v nemom úžase: To naozaj im dali zaplatiť aj za toto? Ďalší bizarný účet z reštaurácie rozvíril vášne
Zaujímavosti
Chirurg Neil Hopper si
ZVRÁTENÁ obsesia britského chirurga: Nohy si zničil suchým ľadom, potom úmyselne amputoval! Bonusom bol poistný podvod
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Konvičkovej sa smejú, ze vyzerá staro: Otvorená SPOVEĎ o chorobe a nečakaný odkaz neprajníkom!
Konvičkovej sa smejú, ze vyzerá staro: Otvorená SPOVEĎ o chorobe a nečakaný odkaz neprajníkom!
Prominenti
Suverénne postoje Maďarska a SR by boli vhodné na posilnenie spolupráce V4
Suverénne postoje Maďarska a SR by boli vhodné na posilnenie spolupráce V4
Správy
Michalský jarmok v Múzeu slovenskej dediny
Michalský jarmok v Múzeu slovenskej dediny
Správy

Domáce správy

Matovič vyzýva Šimečku: Vylúčte
Matovič vyzýva Šimečku: Vylúčte spoluprácu s Hlasom, inak naša tlačovka ROZHODNE voľby! REAKCIA lídra PS
Domáce
Marek Eštok
Štátny tajomník Eštok odcestoval na pracovnú návštevu USA
Domáce
Bude nakoniec všetko inak?
Bude nakoniec všetko inak? Na nízkopríjmových živnostníkov sa ešte pozrieme, uviedol minister Tomáš
Domáce
Michalský jarmok v Múzeu slovenskej dediny prilákal stovky návštevníkov
Michalský jarmok v Múzeu slovenskej dediny prilákal stovky návštevníkov
Martin

Zahraničné

undefined
Čínskeho exministra poľnohospodárstva odsúdili na trest smrti: TOTO je dôvod
Zahraničné
undefined
Tisícky ľudí sa zišli v Prahe: Prišli podporiť demokratickú budúcnosť Česka
Zahraničné
Najvyšší most na svete
Najvyšší most na svete je Huajiang Grand Canyon! V Číne ho už otvorili pre dopravu
Zahraničné
Skončia boje? Trump naznačil
Skončia boje? Trump naznačil možný prelom v kríze na Blízkom východe
Zahraničné

Prominenti

Nepoučiteľný Tomy Kotty? Po
Nepoučiteľný Tomy Kotty? Po KAUZE s Ráchel NAPADOL tohto muža! VIDEO
Domáci prominenti
Líder Iné Kafe Vratko
Líder Iné Kafe Vratko Rohoň posiela jasný odkaz verejnosti: Takto to vidí on s pohlaviami!
Domáci prominenti
Janice Dickinson
Supermodelka Janice Dickinson (70) ŽALUJE televíziu: Potkla sa o KÁBEL... Spadla rovno na tvár!
Zahraniční prominenti
Krst nového albumu Richarda
TAJNÁ svadba dcéry Soni Müllerovej: Luxusný obrad nečakajte!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Dovolenka v Francúzsku sa
Dovolenka v Francúzsku sa zmenila na nočnú moru: Matka čelila verejnej kritike za výchovu detí! Dostali zákaz vstupu?
Zaujímavosti
Šokujúce priznanie matky: Telo
Šokujúce priznanie matky: Telo svojej dcéry ukrývala celé dve desaťročia v mraziacom boxe
Zaujímavosti
Mal byť holubicou, stal
Mal byť holubicou, stal sa sliepkou: Zvláštnejší kostol ste zaručene nevideli
dromedar.sk
Zábava alebo psychický teror?
Zábava alebo psychický teror? Mini zariadenie priviedlo ženu k slzám a ukončilo vzťah! Priateľ sa bráni, bol to len žart
Zaujímavosti

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Bude z lietania v Európe luxus? Veľkí majú dostať na novú daň odklad, malí ju majú platiť okamžite!
Bude z lietania v Európe luxus? Veľkí majú dostať na novú daň odklad, malí ju majú platiť okamžite!
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)

Šport

Hra mačky s myšou v podaní Slovana: Fantastickým vstupom zaskočil Žilinu a berie všetky body!
Hra mačky s myšou v podaní Slovana: Fantastickým vstupom zaskočil Žilinu a berie všetky body!
Tipsport liga
VIDEO Pogačar to opäť dokázal! Fenomenálna obhajoba a suverénny triumf na MS v cyklistike
VIDEO Pogačar to opäť dokázal! Fenomenálna obhajoba a suverénny triumf na MS v cyklistike
MS v cyklistike
Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Bundesliga
Červená karta pre brankára belasých: Rozdiel triedy, náhradný brankár inkasoval dvakrát
Červená karta pre brankára belasých: Rozdiel triedy, náhradný brankár inkasoval dvakrát
MONACObet liga

Auto-moto

Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky

Kariéra a motivácia

Hľadáte si novú prácu? Kariéra pomáha ľuďom s hľadaním nových príležitostí
Hľadáte si novú prácu? Kariéra pomáha ľuďom s hľadaním nových príležitostí
Kariera.sk TS
Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Motivácia a inšpirácia
Vyberte si z TOP 3 ponuky s platom až do 2 500 €: prinesú vám lepší plat, benefity a nové výzvy
Vyberte si z TOP 3 ponuky s platom až do 2 500 €: prinesú vám lepší plat, benefity a nové výzvy
Zaujímavé pracovné ponuky
Máte pocit, že vás v práci nikto nechápe?
Máte pocit, že vás v práci nikto nechápe?
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Výber receptov
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Rady a tipy

Technológie

Tradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániť
Tradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániť
Bezpečnosť
Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Veda a výskum
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
Windows
„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké
„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké
Android

Bývanie

Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiaria interiér a prežijú skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiaria interiér a prežijú skoro všetko

Pre kutilov

Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na rande vyzeral ako nudný chlapík: Potom mi porozprával svoj životný príbeh a mne padla sánka
Sex a vzťahy
Na rande vyzeral ako nudný chlapík: Potom mi porozprával svoj životný príbeh a mne padla sánka
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Matovič vyzýva Šimečku: Vylúčte
Domáce
Matovič vyzýva Šimečku: Vylúčte spoluprácu s Hlasom, inak naša tlačovka ROZHODNE voľby! REAKCIA lídra PS
Dokáže zachrániť životy a
Zahraničné
Dokáže zachrániť životy a máme ho každý doma: Vedci zistili, že voľnopredajný liek je ZÁZRAK! Komu a na čo pomôže?
Scéna ako z GTA,
Zahraničné
Scéna ako z GTA, auto letelo vzduchom! VIDEO Šokujúca nehoda priamo v centre mesta
Muža s airsoftovou zbraňou
Zahraničné
Hrôzostrašné VIDEO: Muž s puškou zastavoval na ceste autá! Jeden z vodičov urobil rázny krok

Ďalšie zo Zoznamu