Nový trik mamičky zo Sydney: Takto zastaví detské záchvaty behom pár sekúnd! Rodičia hovoria o zázraku

SYDNEY – Každý rodič pozná dramatické scény pri odchode z ihriska či návštevy, keď sa dieťa nechce rozlúčiť so zábavou. Austrálska mama Laura však odhalila jednoduchý a účinný spôsob, ako podobným situáciám predísť.
Namiesto márnych slovných upozornení nastaví na mobile alarm a dcérke vysvetlí, že keď sa ozve zvuk budíka, nastal čas ísť. V momente, keď tón zaznie, dieťa sa bez protestov zdvihne a odchádza s ňou – bez sĺz a hádok.
Dá sa to aplikovať na viacero situácií
Metódu využíva aj pri učení na nočník, kde alarm pomáha prerušiť hru a motivuje dcérku splniť si povinnosť. Rovnako sa dá aplikovať pri upratovaní hračiek či ukončení iných obľúbených aktivít. Psychológovia upozorňujú, že malé deti nerozumejú abstraktným pojmom ako „o chvíľu“ či „za minútu“.
Nechcú si vaše deti upratovať? Mama a učiteľka odhalila trik, ktorý funguje VŽDY! Stačí 5 minút
Konkrétny zvukový signál im dáva jasný rámec a pocit predvídateľnosti, čo znižuje napätie a prináša pokojnejší priebeh každodenných situácií. Na sociálnych sieťach získal tento „budíkový hack“ tisíce reakcií a mnohí rodičia potvrdili, že funguje aj u ich detí, píšu na webe magazínu The Sun. Zdá sa, že obyčajný alarm na telefóne sa stal novým tajomstvom rodičovskej trpezlivosti.
