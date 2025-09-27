Single mama pobavila rodičov: TOTO je geniálny trik, ktorý rozhodne musíte vyskúšať! Budete sa cítiť ako v hoteli

LONDÝN - Každý rodič vie, že chvíľka ticha a oddychu je vzácna. Jedna slobodná mama však prišla na spôsob, ako si ju vychutnať bez výčitiek – a jej trik si okamžite získal rodičov na sociálnych sieťach.
Kayla Hollyová sa na TikToku podelila o „najgeniálnejší rodičovský hack“, ktorý podľa nej vždy zaberie. Vysvetlila, že stačí deťom navrhnúť hru na hotel: „Nech vás vaše dieťa ubytuje v izbe, povedzte, že ste mali dlhý deň plný cestovania a chcete oddychovať. Potom im zavolajte na iPad a objednajte si občerstvenie cez room service,“ opísala.
Na videu vidno, ako Kayla oddychuje na posteli, zatiaľ čo jej dcéra dole v kuchyni pripravuje podnos s čokoládou. „Na konci pobytu dostaneš veľké prepitné,“ žartovala mama, ktorá si tak vychutnala sladkosť aj pár minút pokoja. Ako píše na svojom webe The Sun, jej video sa stalo virálnym, nazbieralo vyše 83-tisíc videní a tisíce lajkov. Reakcie rodičov boli jednoznačné: „Geniálne!“, „Najlepšia víkendová aktivita“ či „Škoda, že ma to nenapadlo, keď boli moje deti malé.“
Rodičia sa podelili o ich triky
Niektorí sa podelili aj o vlastné triky. Jeden rodič priznal: „Hrali sme sa na schovávačku, nechali sme dcéru ukrytú 20 minút a potom zakričali, že sa vzdávame.“ Iný zasa vtipne dodal: „Ja som sa dala do time-outu na schody, 28 minút, lebo toľko mám rokov.“
Okrem tohto hacku odborníci radia aj ďalšie tipy pre jednoduchší rodičovský život – od rotačného systému hračiek, cez vizuálne rutinné tabuľky až po vytvorenie rodinného „command centra“ s kalendárom a organizátorom. Zdá sa, že Kaylinin nápad na hru s hotelom sa rýchlo stal hitom a inšpiráciou pre rodičov, ktorí si popri starostlivosti o deti radi vybojujú aj chvíľku zaslúženého oddychu.