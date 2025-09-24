Žena si myslela, že našla rozbitý hrniec: Vo vnútri bol jeden z najväčších pokladov desaťročia!

PRAHA - Nenápadná prechádzka sa pre ženu z Kutnohorského regiónu zmenila na životný zážitok. V rozbitom keramickom hrnci objavila viac než 2 150 strieborných mincí – poklad starý približne 900 rokov. Odborníci hovoria o jednom z najväčších archeologických objavov posledného desaťročia.
Neuveriteľný nález hlásia z Českej republiky. Žena, ktorá sa vybrala na obyčajnú prechádzku v okolí Kutnej Hory, si všimla rozbitý keramický hrniec. Keď sa k nemu priblížila, neverila vlastným očiam – vo vnútri sa nachádzalo vyše 2150 strieborných mincí, tzv. denárov, ktoré tu ležali približne 900 rokov. Odborníci z Archeologického ústavu Akadémie vied ČR a z Múzea striebra v Kutnej Hore potvrdili, že ide o jeden z najvýznamnejších objavov posledného desaťročia, píšu na webovom portáli indy100.
Poklad zostal nedotknutý až dodnes
„Poklad bol ukrytý pravdepodobne v prvom štvrťroku 12. storočia, v čase politickej nestability,“ vysvetlil archeológ Filip Velímský. Podľa neho vtedy medzi členmi dynastie Přemyslovcov prebiehali ostré boje o pražský kniežací trón. Hoci pôvodný majiteľ sa už nikdy k minciam nedostal, keramická nádoba urobila svoju prácu – poklad zostal nedotknutý až dodnes. „Išlo o obrovskú sumu, pre bežného človeka úplne nepredstaviteľnú. Dá sa to prirovnať k dnešnému výhre jackpotu v lotérii,“ dodal Velímský.
Z prvotných analýz vyplýva, že mince vznikli medzi rokmi 1085 a 1107, a to za vlády troch rôznych Přemyslovcov. Viaceré boli razené priamo v Prahe zo striebra dovážaného do Čiech. Teraz čaká mince čistenie, reštaurovanie, röntgen i spektrálna analýza, ktorá určí ich presné zloženie. Po ukončení skúmania by mal byť poklad sprístupnený aj širokej verejnosti.