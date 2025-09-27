Chcete, aby vám vajíčka vydržali dlhšie? Zabudnite na TOTO miesto, tam im škodíte!

LONDÝN – Vajíčka patria medzi základné potraviny, no ich skladovanie vyvoláva medzi domácnosťami večnú dilemu. Kým niektorí ich nechávajú na kuchynskej linke, iní uprednostňujú špajzu či chladničku.
Podľa odborníkov z projektu Modern Milkman však existuje len jedno optimálne riešenie, ktoré dokáže predĺžiť ich čerstvosť až o niekoľko týždňov. Hoci v obchodoch sú vajíčka vystavené na policiach a nie v chladiacich boxoch, dôvod je jednoduchý – prudká zmena teploty by spôsobila kondenzáciu, ktorá vytvára ideálne prostredie pre rast baktérií. No akonáhle si ich prinesiete domov, experti radia jednoznačne: vajíčka patria do chladničky.
Pri správnom skladovaní, teda v pôvodnom obale a pri teplote štyri stupne Celzia alebo nižšej – vydržia vajíčka čerstvé tri až štyri týždne. „Balenie ich chráni pred silnými pachmi z okolia, zachováva konzistentnú teplotu a navyše vám vždy pripomenie dátum spotreby,“ vysvetľujú odborníci. Upozorňujú tiež, že najhoršie miesto sú dvere chladničky, kde sa teplota neustále mení pri otváraní. Najlepšie je uložiť ich na vnútornú policu, radia na webe britského magazínu The Mirror.
Ako skladovať žĺtky a bielky?
A čo oddelené žĺtky a bielky? Aj tie majú svoje pravidlá. Žĺtok treba rozšľahať a uložiť do uzatvárateľnej nádoby, tak vydrží v chladničke tri dni. Bielky je možné uchovávať v uzatvárateľnom vrecku alebo nádobe dva dni, prípadne zamraziť až na tri mesiace, pokiaľ predtým neboli zmrazené.
Oficiálne odporúčania sa však líšia. Zatiaľ čo britská vláda tvrdí, že vajíčka sú bezpečné na konzumáciu ešte pár dní po dátume minimálnej trvanlivosti, potravinová agentúra FSA je opatrnejšia. Podľa nej už po tomto dátume výrazne rastie riziko výskytu škodlivých baktérií. Jediné, na čom sa odborníci zhodujú, je to, že správne skladovanie je kľúčom k bezpečnosti aj chuti.