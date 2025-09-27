Sobota27. september 2025, meniny má Cyprián, Damián, zajtra Václav

Chcete, aby vám vajíčka vydržali dlhšie? Zabudnite na TOTO miesto, tam im škodíte!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

LONDÝN – Vajíčka patria medzi základné potraviny, no ich skladovanie vyvoláva medzi domácnosťami večnú dilemu. Kým niektorí ich nechávajú na kuchynskej linke, iní uprednostňujú špajzu či chladničku.

Podľa odborníkov z projektu Modern Milkman však existuje len jedno optimálne riešenie, ktoré dokáže predĺžiť ich čerstvosť až o niekoľko týždňov. Hoci v obchodoch sú vajíčka vystavené na policiach a nie v chladiacich boxoch, dôvod je jednoduchý – prudká zmena teploty by spôsobila kondenzáciu, ktorá vytvára ideálne prostredie pre rast baktérií. No akonáhle si ich prinesiete domov, experti radia jednoznačne: vajíčka patria do chladničky.

Mraznička dokáže zničiť vaše jedlo: TIETO potraviny by tam rozhodne skončiť nemali! Prečítajte si tiež

Mraznička dokáže zničiť vaše jedlo: TIETO potraviny by tam rozhodne skončiť nemali!

Pri správnom skladovaní, teda v pôvodnom obale a pri teplote štyri stupne Celzia alebo nižšej – vydržia vajíčka čerstvé tri až štyri týždne. „Balenie ich chráni pred silnými pachmi z okolia, zachováva konzistentnú teplotu a navyše vám vždy pripomenie dátum spotreby,“ vysvetľujú odborníci. Upozorňujú tiež, že najhoršie miesto sú dvere chladničky, kde sa teplota neustále mení pri otváraní. Najlepšie je uložiť ich na vnútornú policu, radia na webe britského magazínu The Mirror.

Ako skladovať žĺtky a bielky?

A čo oddelené žĺtky a bielky? Aj tie majú svoje pravidlá. Žĺtok treba rozšľahať a uložiť do uzatvárateľnej nádoby,  tak vydrží v chladničke tri dni. Bielky je možné uchovávať v uzatvárateľnom vrecku alebo nádobe dva dni, prípadne zamraziť až na tri mesiace, pokiaľ predtým neboli zmrazené.

Tento JEDNODUCHÝ trik ochráni vašu práčku pred plesňou: Stačí 5 sekúnd a bude ako nová! Prečítajte si tiež

Tento JEDNODUCHÝ trik ochráni vašu práčku pred plesňou: Stačí 5 sekúnd a bude ako nová!

Oficiálne odporúčania sa však líšia. Zatiaľ čo britská vláda tvrdí, že vajíčka sú bezpečné na konzumáciu ešte pár dní po dátume minimálnej trvanlivosti, potravinová agentúra FSA je opatrnejšia. Podľa nej už po tomto dátume výrazne rastie riziko výskytu škodlivých baktérií. Jediné, na čom sa odborníci zhodujú, je to, že správne skladovanie je kľúčom k bezpečnosti aj chuti.

Viac o téme: ChladničkaVajíčkaPotravinySkladovanie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Archeológovia objavili 3 500
UNIKÁTNY objav archeológov: Našli najstarší nákupný zoznam! Čo nakupovali ľudia pred 3 500 rokmi?
Zaujímavosti
Nebezpečná hra s medveďom
Nebezpečná hra s medveďom mohla skončiť tragicky: VIDEO pobúrilo ochranárov! To naozaj mu dal muž sladený nápoj?
Zaujímavosti
Single mama pobavila rodičov:
Single mama pobavila rodičov: TOTO je geniálny trik, ktorý rozhodne musíte vyskúšať! Budete sa cítiť ako v hoteli
Zaujímavosti
Finálová hádanka v austrálskej
Finálová hádanka v austrálskej šou zaskočila súťažiacich: Diváci doma sa smiali, odpoveď je jednoduchá!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Bitka o Bratislavu priblížila obliehanie mesta z augusta 1621
Bitka o Bratislavu priblížila obliehanie mesta z augusta 1621
Správy
Danko ostro reaguje na sobotné výroky Pellegriniho, že je klamár
Danko ostro reaguje na sobotné výroky Pellegriniho, že je klamár
Správy
Tokajské vinobranie 2025
Tokajské vinobranie 2025
Správy

Domáce správy

Manželská hádka sa skončila
Manželská hádka sa skončila útokom nožom na 72-ročného seniora
Domáce
Polícia informuje verejnosť, že
Most Márie Valérie v Štúrove bude v nedeľu dopoludnia uzavretý
Domáce
Spor sa poriadne vyostruje:
Spor sa poriadne vyostruje: Pellegrini nazval Danka klamárom, VIDEO šéf SNS vybuchol!
Domáce
Pozor: Most Márie Valérie v Štúrove bude v nedeľu úplne uzavretý – týka sa to aj chodcov a cyklistov
Pozor: Most Márie Valérie v Štúrove bude v nedeľu úplne uzavretý – týka sa to aj chodcov a cyklistov
Nitra

Zahraničné

Zelenskyj ponúka riešenia: Ukrajina
Zelenskyj ponúka riešenia: Ukrajina pomôže Maďarsku a Slovensku s alternatívnymi zdrojmi energie
Zahraničné
Propalestínska demonštrácia v nemeckom
Tisíce demonštrantov v nemeckom Düsseldorfe vyjadrili podporu Palestínčanom
Zahraničné
Tisícky stúpencov Hizballáhu si
Tisícky stúpencov Hizballáhu si pripomenuli výročie smrti bývalého vodcu Nasralláha
Zahraničné
Trump posiela vojakov do
Trump posiela vojakov do Portlandu: Ochrana ICE na prvom mieste
Zahraničné

Prominenti

KONFLIKT Rajek a manželky
KONFLIKT Rajek a manželky Majka Spirita má dohru: ŽALOBA!
Domáci prominenti
Roman Pomajbo
Dcéra (15) Romana Pomajba poriadne vyrástla: FOTO Podobu s otcom NEZAPRIE!
Domáci prominenti
Benny Blanco a Selena
Selena Gomez sa dnes VYDÁVA: FOTO Áno povie na TOMTO mieste!
Zahraniční prominenti
Český spevák Honza Nedvěd
Český spevák Honza Nedvěd (79): Po rokoch spoločné FOTO s Pavlínkou... Začal si s ňou, keď mala 17!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

TOTO ovocie vám pomôže
TOTO ovocie vám pomôže pri zápche, únave aj s chudnutím: V čerstvej i sušenej verzii
vysetrenie.sk
Chcete, aby vám vajíčka
Chcete, aby vám vajíčka vydržali dlhšie? Zabudnite na TOTO miesto, tam im škodíte!
Zaujímavosti
Nebezpečná hra s medveďom
Nebezpečná hra s medveďom mohla skončiť tragicky: VIDEO pobúrilo ochranárov! To naozaj mu dal muž sladený nápoj?
Zaujímavosti
Tajomstvo španielskeho Las Médulas:
Tajomstvo španielskeho Las Médulas: Krajinu pretvorila dávna túžba po bohatstve
dromedar.sk

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)
Odborári píšu Pellegrinimu ostrý list: Po schválení konsolidácie ho vyzývajú k vážnemu kroku!
Odborári píšu Pellegrinimu ostrý list: Po schválení konsolidácie ho vyzývajú k vážnemu kroku!
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)

Šport

AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z 9. kola Niké ligy
AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z 9. kola Niké ligy
Niké liga
Padlo ďalšie dôležité rozhodnutie: Rusko a Bielorusko sa dočkalo dobrej správy
Padlo ďalšie dôležité rozhodnutie: Rusko a Bielorusko sa dočkalo dobrej správy
Parašport
Dávid Hancko pri gólovej kanonáde Atlética: Hviezdy Realu v derby prvýkrát pocítili trpkosť prehry
Dávid Hancko pri gólovej kanonáde Atlética: Hviezdy Realu v derby prvýkrát pocítili trpkosť prehry
La Liga
Tragická rana a hlboký smútok: V Rusku zomrel mladučký talent (†19) s olympijskou budúcnosťou
Tragická rana a hlboký smútok: V Rusku zomrel mladučký talent (†19) s olympijskou budúcnosťou
Atletika

Auto-moto

FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Máte pocit, že vás v práci nikto nechápe?
Máte pocit, že vás v práci nikto nechápe?
Vzťahy na pracovisku
Toto je dôvod, prečo väčšina ľudí nečíta knihy. A ako to zmeniť aj s minimom času?
Toto je dôvod, prečo väčšina ľudí nečíta knihy. A ako to zmeniť aj s minimom času?
Rady, tipy a triky
Ak nie ste na očiach, akoby ste ani neexistovali: Prečo sa v práci (a živote) neoplatí byť „nenápadný“?
Ak nie ste na očiach, akoby ste ani neexistovali: Prečo sa v práci (a živote) neoplatí byť „nenápadný“?
Motivácia a inšpirácia
Hľadáš stabilnú a odborne zaujímavú prácu v strojárstve? INOX PROCESS ponúka technické pozície s náborovým bonusom až do 700 €
Hľadáš stabilnú a odborne zaujímavú prácu v strojárstve? INOX PROCESS ponúka technické pozície s náborovým bonusom až do 700 €
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Rady a tipy
Fliačky s kapustou: Chutný a sýty obed či večera z pár surovín
Fliačky s kapustou: Chutný a sýty obed či večera z pár surovín
Výber receptov

Technológie

Zabijak Ozempicu? Nový liek neberie chuť do jedla, no preprogramuje metabolizmus pre dlhodobé chudnutie
Zabijak Ozempicu? Nový liek neberie chuť do jedla, no preprogramuje metabolizmus pre dlhodobé chudnutie
Veda a výskum
RECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátom
RECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátom
Recenzie
Diamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohami
Diamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohami
Vesmír
Je to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru“, ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizne
Je to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru“, ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizne
Veda a výskum

Bývanie

Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj

Pre kutilov

Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prvé rande bez zbytočných trapasov: Toto muži oceňujú a toto ich okamžite odradí, v akomkoľvek veku
Partnerské vzťahy
Prvé rande bez zbytočných trapasov: Toto muži oceňujú a toto ich okamžite odradí, v akomkoľvek veku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tri dievčatá znásilnili, umučili
Zahraničné
Tri dievčatá znásilnili, umučili a zavraždili: Hrôzu vysielali naživo! Tá brutalita otriasla aj políciou
Spor sa poriadne vyostruje:
Domáce
Spor sa poriadne vyostruje: Pellegrini nazval Danka klamárom, VIDEO šéf SNS vybuchol!
Ďalší útok! Medvedica s
Domáce
Ďalší útok! Medvedica s mláďatami NAPADLA človeka, skončil v nemocnici
Česko v pozore: Z
Zahraničné
Česko v pozore: Z liečebne ušiel NEBEZPEČNÝ muž, má narušený kontakt s realitou! Veľké varovanie polície

Ďalšie zo Zoznamu