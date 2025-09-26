Mladá mamička čakala siamské dvojčatá: Lekári ju postavili pred najťažšiu voľbu! Mala len dve možnosti

MICHIGAN – Silný príbeh mladej mamy, ktorá sa odmietla vzdať svojich dcér aj napriek neľútostnej prognóze.
Nicole LeBlancová a jej manžel Austin sa v októbri 2022 dozvedeli, že prvýkrát čakajú dieťa. Radosť však rýchlo vystriedalo zdesenie. Už v 7. týždni si lekárka nebola istá, čo vidí na ultrazvuku – zachytila len jeden tlkot srdca, no bola presvedčená, že ide o dvojčatá. O pár týždňov neskôr, po silných bolestiach brucha, sa Nicole ocitla na pohotovosti, kde sa jej život navždy zmenil. „Technik mi ukázal obrazovku a nemohla som veriť vlastným očiam. Dve bábätká skákali naraz, boli k sebe pritom prirastené,“ spomína Nicole.
Dvojčatá mali len minimálnu šancu
Vyšetrenia odhalili krutú realitu: dvojčatá zdieľali srdce, pečeň, črevá, bránicu aj pupočnú šnúru. Lekári jej oznámili, že je len minimálna šanca, že by deti prežili. Väčšina odborníkov jej odporúčala ukončenie tehotenstva, informujú na webe Newsweek. „Bola som šokovaná. Bábätká boli živé, bojovali o svoj život a nič necítili. Nevidela som dôvod, prečo im nevezmem šancu,“ vysvetlila Nicole, ktorá odmietla interrupciu.
Rozhodli sa niesť dieťa čo najdlhšie. „Veríme, že každý život má hodnotu od počatia až po prirodzenú smrť. Ak mali moje dievčatá zomrieť, prečo by som im mala odoprieť čas, ktorý im bol daný?“ dodala Nicole.
Dňa 16. mája 2023, v 32. týždni tehotenstva, prišli na svet cisárskym rezom Maria Therese a Rachel Clare. „Maria hneď silno zaplakala, zatiaľ čo Rachel celú dobu pokojne spala. Bolo to neskutočné, vidieť ich malé tváričky a spoločné telíčko,“ spomína matka. Dievčatká boli ihneď pokrstené a konfirmované na matkinej hrudi. Potom im Nicole a Austin povedali, že môžu pokojne odísť. Sestry vydýchli poslednýkrát – spolu, v bezpečí v otcovej náruči.
Pravidelne nosia kvety na ich hrob
Po ich smrti sa Nicole rozhodla darovať materské mlieko, aby pomohla ďalším deťom – šesť mesiacov zásobovala rodiny i mliečnu banku. S priateľmi vytvorili pamiatky na dievčatká a rodičia pravidelne nosia kvety na ich hrob.
Svoj príbeh sa rozhodli zdieľať, aby inšpirovali iných. „Mnohí mi písali, že zmenili názor na potrat pri fatálnej diagnóze. Verím, že aj náš príbeh ukáže, že život – akokoľvek krátky – má zmysel,“ hovorí Nicole. Dnes je matkou zdravého šesťmesačného dievčatka a o svojich „veľkých sestrách v nebi“ jej často rozpráva. „Viem jej povedať, že pre ňu urobím všetko, rovnako ako pre jej sestry. Lebo život, nech trvá akokoľvek dlho, vždy stojí za to.“