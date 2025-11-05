Mladú ženu začalo NEČAKANE bolieť brucho: ŠOKUJÚCA správa od lekárov! Musela ísť pod skalpel

HELSINKI – Šokujúci prípad vo Fínsku je síce veľmi ojedinelý, ale postihnúť môže každú ženu. Istá mladá Fínka začala pociťovať nečakané bolesti. Lekári zistili príčinu, ktorá sa javila ako celkom logická. Pre pacientku to bolo ale šokujúce zistenie.
Mladá Fínka Milja Maunuvaarová (28) začala v noci pociťovať nečakané a silné bolesti v oblasti brucha. Tie ju napokon dostali až do nemocnice, píše Ilta Sanomat. Lekári napokon prišli na príčinu celého problému, ale pre Milju to bolo nepochopiteľné. Pacientka otehotnela napriek tomu, že jej bolo zavedené antikoncepčné teliesko.
"Vnútromaternicové teliesko mi bolo doporučené ako veľmi spoľahlivá ochrana proti počatiu a navyše bez hormónov. Stopercentne som tomu dôverovala," povedala Milja.
Prišli ďalšie komplikácie
Mladá Fínka sa ale musela vysporiadať s ďalším veľkým problémom. Išlo totiž o mimomaternicové tehotenstvo. Jedinou možnosťou bol potrat. "Nikdy by mi nenapadlo, že sa niečo takéto môže stať. V podstate to bola ale úľava, že išlo o tehotenstvo mimo maternice. V tej dobe som ešte nebola pripravená mať dieťa," dodala.
Milja to celé berie ako ponaučenie a vyzýva ostatné ženy, aby akékoľvek bolesti nepodceňovali. Dodala, že s partnerom od tej doby používajú kondom. "Žiadna metóda proti počatiu nie je stopercentná. Toto si treba uvedomiť čo najskôr," hovorí na záver.