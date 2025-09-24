Žena pri rekonštrukcii domu objavila tajné dvere: TO, čo sa skrývalo pod kobercom, ju ŠOKOVALO! Hororový objav

HAMBLETON – Katie, ktorá sa pustila do prestavby bývalej krčmy Old Masons Arms na severovýchode Anglicka, zažila nečakaný moment. Pri rekonštrukčných prácach narazila na pascu ako z hororového filmu – pod kobercom a drevenou podlahou sa skrýval tajný vchod do pivnice.
„O vchode sme vedeli, ale nemali sme predstavu, kde presne je,“ priznala Katie vo videu na TikToku. Dodala, že predchádzajúci majitelia žili v budove 40 rokov a bola si „takmer istá“, že do pivnice nikto odvtedy nevkročil.
Objav jej vyrazil dych
Pohľad cez úzky otvor jej vyrazil dych. Miestnosť bola zahalená v úplnej tme, plná pavučín a nejasných tieňov. Keď sa jej kamarát odhodlal zostúpiť dole s baterkou, objavil v priestore starý nábytok a zaprášenú škatuľu so značkou dnes už neexistujúcej japonskej firmy JVC. Podľa znalcov šlo o obal od kazetového prehrávača z roku 1983.
Nález zaujal aj sociálne siete
Katie neskôr vysvetlila, že pôvodní majitelia pivnicu zapečatili pred viac ako štyrmi desaťročiami. Dokonca aj vonkajší vstup bol zamurovaný, píše sa na webe magazínu Express. „Netušili sme, ako bude vyzerať, čo v nej nájdeme alebo či je vôbec použiteľná,“ opísala. O to väčšie bolo jej prekvapenie, keď pod domom objavili krásne tehlové klenby. „Do pôvodného rozpočtu sme ju nezahrnuli, ale teraz ju určite chceme zrekonštruovať,“ priznala.
Objav zaujal aj používateľov sociálnych sietí. Niektorí tipovali, že drevený nábytok v pivnici mohli kedysi využívať hostia pri neoficiálnych „lock-in“ večierkoch, keď sa krčma zamkla, no vybraní zákazníci v nej ostali popíjať ďalej.
Pod ďalším kobercom objavila poklad
A akoby toho nebolo dosť, Katie pod ďalším kobercom odhalila ďalší poklad – pôvodnú čierno-červenú dlažbu, ktorá bola zachovaná aj po desaťročiach. „Je opotrebovaná, ale nádherná. Určite ju plánujeme obnoviť,“ dodala. Namiesto obyčajnej rekonštrukcie sa tak Katie ocitla v strede dobrodružstva plného nečakaných objavov a histórie, ktorá na svoju druhú šancu čakala celé desaťročia.