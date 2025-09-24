Múdri, introvertní a… stále panici? Tieto črty rozhodujú o ich intímnom živote! Niektoré fakty vás prekvapia

USA - Nový výskum ukazuje, že za absenciou sexuálneho života nie je len „náročnosť“ pri výbere partnera. V hre sú gény, povahové črty, ale aj životný štýl. Prekvapivo – práve inteligentnejší a introvertnejší ľudia častejšie žijú bez sexu.
Štúdia publikovaná v prestížnom časopise PNAS priniesla prelomové zistenia o príčinách tzv. sexlessness – života bez sexuálnych skúseností. Vedci analyzovali údaje viac než 400-tisíc dospelých z Veľkej Británie a Austrálie. Výsledky ukázali, že takmer 4-tisíc účastníkov nikdy nezažilo vaginálny, orálny ani análny styk.
Ukázalo sa, že za tým stojí zmes genetických predispozícií, psychických faktorov aj sociálneho prostredia. U mužov sa sexless život najviac spájal s telesnými a sociálnymi faktormi: slabším stiskom ruky, nižším príjmom, chrápaním, mobilnými návykmi či absenciou blízkeho človeka na zdôverenie. U žien zohrávali väčšiu úlohu pracovné povinnosti a počet odpracovaných hodín.
Kľučové je vzdelanie a inteligencia
Vzdelanie a inteligencia však prekvapivo zohrali významnú úlohu. Vedci zistili, že práve vysoko inteligentní a introvertní ľudia sú častejšie bez sexuálnych skúseností. Ako vysvetlil spoluautor štúdie, profesor Brendan Zietsch z University of Queensland, stereotypne „nerdovské“ črty – napríklad nosenie okuliarov už v detstve – môžu ovplyvniť sebavedomie a neskôr aj romantické príležitosti.
Môže za to aj genetika?
Ďalším faktorom je sociálna izolácia. Ľudia bez sexuálneho života uvádzali, že trávia menej času na telefóne, menej navštevujú priateľov či rodinu a celkovo majú menej možností na vytváranie vzťahov. Zaujímavé je, že sexless jednotlivci mali aj vyšší výskyt autizmu či anorexie, no naopak menej trpeli depresiou, úzkosťami či ADHD.
Výskum zároveň naznačil, že až 15 % dôvodov môže mať genetický základ, no veľkú časť určujú sociálne a regionálne faktory – napríklad nerovnováha pohlaví v regióne alebo príjmové rozdiely. Otázkou zostáva, či ide vždy o dobrovoľnú voľbu, alebo skôr nevyhnutný dôsledok okolností. Vedci upozorňujú, že niektorí z opýtaných môžu byť asexuálni, no u mnohých môže absencia skúseností viesť k pocitom samoty a zníženému pocitu šťastia. Jasné je len jedno: život bez sexu je oveľa komplexnejší, než sa na prvý pohľad zdá.