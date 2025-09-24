Poľnohospodárov pri žatve prekvapili nebezpeční návštevníci: VIDEO Pozrite, čo z kukurice vybehlo!

BLATNICA - Poľnohospodári z Blatnice sa pri žatve kukurice stretli so zaujímavými a nebezpečnými návštevníkmi. Dva medvede sa im objavili priamo pred traktormi a prinútili ich k rýchlej reakcii.
Poľnohospodári majú v týchto dňoch plné ruky práce a ich pobyt na poliach často prináša nečakané situácie.
Z kukurice zrazu vybehli medvede
Ako informuje denník Nový Čas, farmári z Blatnice sa nedávno pustili do žatvy kukurice a ani vo sne by nečakali, čo ich čaká pri posledných zásekoch. Pre niektorých to bol mrazivý moment, pre iných vzrušujúci zážitok – práve v týchto chvíľach sa v poli ukrývali veľké šelmy. Hluk zo strojov ich vyrušil a medvede sa museli presunúť zo svojej skrýše. Pred traktorom sa náhle objavili dva medvede, ktoré hľadali nové útočisko a potravu.
S nástupom jesene sa pre zvieratá aj obyvateľov dedín otvára nová výzva. Lesy poskytujú menej potravy, a tak sú zvieratá lákané na polia, kde dozrievajú poľnohospodárske plodiny. Niektoré šelmy sa dokonca presúvajú aj do sadov, aby si pochutnali na dozretom ovocí.